На Львівщині з матюками і погрозами вручили повістку священнику: новий скандал із ТЦК

На Львівщині чоловік у військовій формі хапав за горло і погрожував священникові під час вручення повістки.

Скандал на Львівщині за лічені години облетів всю Україну – знову сварка з представниками ТЦК. В одному і сіл призвати намагалися греко-католицького священника, але насправді виявилося, що справа зовсім в іншому.

Чому спалахнув такий скандал і що кажуть у терцентрі, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Хапав за горло і погрожував “завантажити як худобу”, якщо той не з’явиться до ТЦК – так повістку прийшли виписувати священникові Української греко-католицької церкви на Львівщині.

Де сталася подія і яка доля священника?

Інцидент трапився у Стрийському районі Львівської області. Як усе відбувалося зафільмувала на камеру донька священника. Йому таки виписали повістку до ТЦК на 9 ранку 15 грудня, а якщо той не з'явиться, то чоловік у формі обіцяє, що на війну забере родичів священника: сина і зятя.

На Львівщині чоловік у військовій формі "брав за горло" і погрожував священнику повісткою

Чому чоловік у формі так зненавидів священника?

Згодом на відео чоловік у формі зізнається, що це фактично помста священнику за неправильне прощання з його сином, який загинув на фронті. Виявилося священник на прохання батька під час прощання не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий".

Відео миттєво розлетілося соцмережами й дійшло до обласної влади. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вимагав від ТЦК пояснень.

Реакція ТЦК

Львівський ТЦК та СП відреагували на скандал із чоловіком у військовій формі, який погрожував священнику. Там зазначили, що дії їхніх працівників були правомірними, а священнику погрожував цивільний у військовій формі.

“Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя”, – йшлося в повідомленні.

Там додали, що повістка цьому священнику насправді була виписана заздалегідь, адже священник є військовозобовʼязаним, а до ТЦК викликався для уточнення військово облікових даних.

Ким був чоловік у військовій формі

Пізніше у соцмережах уточнили, що чоловік у військовій формі, який грубіянив священникові – батько братів Вишиваних, які загинули на війні з різницею у 10 днів.

Спочатку у бою з окупантами на Миколаївщині 4 березня 2022 року загинув молодший брат, 28-річний боєць 80-ї бригади Василь. А 13 березня під час атаки по одному із полігонів Льівівщини загинув і 34-річний майор Кирило Вишиваний.

Брати Вишивані / Фото: Фото з соціальних мереж

Інші ж користувачі, знайомі з родиною, пишуть, що батько нібито не жив із сім'єю, не брав участі у вихованні дітей, а коли сини стали дорослими – не підтримував з ними майже ніякого зв'язку.

Питання мобілізації в Україні щодня набирає обертів. Відео з усієї країни розлітаються телеграм каналами, на яких представники ТЦК виписують повістки у всіх можливих місцях. Люди поділилися на два табори – одні кричать, що це порушення прав людини, інші нагадують – війна не закінчилася, а хлопцям, які вже майже два роки служать без ротацій, потрібен час на відпочинок. Про брак людей говорять і військові й закликають готуватися до битви усіх.

Гучно про мобілізацію заговорили і у владі. До кінця року ВРУ має представити президенту та українцям цілий ряд законопроєктів із комплексними змінами у підходах як до мобілізації, так і до демобілізації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Чмир чи чмо, чи як тебе там!" Представники ТЦК зі скандалом вручили повістку священнику