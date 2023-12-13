На Львівщині з матюками і погрозами вручили повістку священнику: новий скандал із ТЦК

На Львівщині чоловік у військовій формі хапав за горло і погрожував священникові під час вручення повістки.
Скандал на Львівщині за лічені години облетів всю Україну – знову сварка з представниками ТЦК. В одному і сіл призвати намагалися греко-католицького священника, але насправді виявилося, що справа зовсім в іншому.
Чому спалахнув такий скандал і що кажуть у терцентрі, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.
Хапав за горло і погрожував “завантажити як худобу”, якщо той не з’явиться до ТЦК – так повістку прийшли виписувати священникові Української греко-католицької церкви на Львівщині.
Де сталася подія і яка доля священника?
Інцидент трапився у Стрийському районі Львівської області. Як усе відбувалося зафільмувала на камеру донька священника. Йому таки виписали повістку до ТЦК на 9 ранку 15 грудня, а якщо той не з'явиться, то чоловік у формі обіцяє, що на війну забере родичів священника: сина і зятя.
Чому чоловік у формі так зненавидів священника?
Згодом на відео чоловік у формі зізнається, що це фактично помста священнику за неправильне прощання з його сином, який загинув на фронті. Виявилося священник на прохання батька під час прощання не назвав звання загиблого, а сказав "раб Божий".
Відео миттєво розлетілося соцмережами й дійшло до обласної влади. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вимагав від ТЦК пояснень.
Реакція ТЦК
Львівський ТЦК та СП відреагували на скандал із чоловіком у військовій формі, який погрожував священнику. Там зазначили, що дії їхніх працівників були правомірними, а священнику погрожував цивільний у військовій формі.
“Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя”, – йшлося в повідомленні.
Там додали, що повістка цьому священнику насправді була виписана заздалегідь, адже священник є військовозобовʼязаним, а до ТЦК викликався для уточнення військово облікових даних.
Ким був чоловік у військовій формі
Пізніше у соцмережах уточнили, що чоловік у військовій формі, який грубіянив священникові – батько братів Вишиваних, які загинули на війні з різницею у 10 днів.
Спочатку у бою з окупантами на Миколаївщині 4 березня 2022 року загинув молодший брат, 28-річний боєць 80-ї бригади Василь. А 13 березня під час атаки по одному із полігонів Льівівщини загинув і 34-річний майор Кирило Вишиваний.
Інші ж користувачі, знайомі з родиною, пишуть, що батько нібито не жив із сім'єю, не брав участі у вихованні дітей, а коли сини стали дорослими – не підтримував з ними майже ніякого зв'язку.
Питання мобілізації в Україні щодня набирає обертів. Відео з усієї країни розлітаються телеграм каналами, на яких представники ТЦК виписують повістки у всіх можливих місцях. Люди поділилися на два табори – одні кричать, що це порушення прав людини, інші нагадують – війна не закінчилася, а хлопцям, які вже майже два роки служать без ротацій, потрібен час на відпочинок. Про брак людей говорять і військові й закликають готуватися до битви усіх.
Гучно про мобілізацію заговорили і у владі. До кінця року ВРУ має представити президенту та українцям цілий ряд законопроєктів із комплексними змінами у підходах як до мобілізації, так і до демобілізації.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Чмир чи чмо, чи як тебе там!" Представники ТЦК зі скандалом вручили повістку священнику
Нагадаємо, у Чернівцях працівники ТЦК біля храму затримали священника ПЦУ.
Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати священників і чи можна уникнути мобілізації через релігію.
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