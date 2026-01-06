На Львівщині батько трьох дітей отримав повістку і ухилився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваний — чоловік, на утриманні якого перебуває троє дітей. Він у травні 2023 року отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК і ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «його забрали з роботи працівники ТЦК. На наступний день він проходив медогляд та його було визнано придатним до військової служби. Рішення ВЛК він не оскаржував, оскільки йому не повідомляли про таку можливість. Не пам`ятає щоб йому вручали повістку та щоб він підписував корінець повістки. Після проходження медичного огляду він дійсно перебував в приміщенні кабінету №9 та підписував документи, однак не читав, що саме підписував. Після того йому сказали їхати додому і що йому зателефонують. Ще через декілька днів йому зателефонували щоб він прибув до територіального центру комплектування, однак він туди не прийшов, оскільки подумав, що його візьмуть служити».

Захисник просив застосувати до підсудного ст. 69 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу, оскільки «обвинувачений вину визнав, отримав відстрочку від призову та має на утриманні трьох неповнолітніх дітей».

Жидачівський районний суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі. Також з нього стягнуть понад 4,5 тис. грн за проведення експертиз.

