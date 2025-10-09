- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 356
- Час на прочитання
- 1 хв
На Львівщині чоловік у ТЦК відмовився отримувати повістку: чим це закінчилось
Житель Львівщини відмовився від мобілізації через погане здоров’я.
У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.
За даними суду, житель Львівщини у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому дали повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.
На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що у приміщенні ТЦК відмовився отримувати повістку, «оскільки вважав, що за станом здоров`я не зможе проходити військову службу».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львівщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.