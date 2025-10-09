ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині чоловік у ТЦК відмовився отримувати повістку: чим це закінчилось

Житель Львівщини відмовився від мобілізації через погане здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому дали повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що у приміщенні ТЦК відмовився отримувати повістку, «оскільки вважав, що за станом здоров`я не зможе проходити військову службу».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львівщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie