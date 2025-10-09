На Львівщині чоловік у ТЦК відмовився отримувати повістку: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його обмежено придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому дали повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що у приміщенні ТЦК відмовився отримувати повістку, «оскільки вважав, що за станом здоров`я не зможе проходити військову службу».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Львівщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

