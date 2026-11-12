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На Львівщині на 51 000 гривень оштрафували чоловіка через посилку до США: що було у пакунку
На Львівщині засудили чоловіка, який намагався переслати поштою до США систему виявлення дронів без дозволу.
У Львівській області на 51 000 гривень оштрафували чоловіка через посилку до США, в якій була система виявлення дронів. Відправлення перехопили митники на сортувальному терміналі біля Львова, а сам обвинувачений пішов на угоду зі слідством і переказав 50 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
Про це йдеться у вироку Пустомитівського райсуду Львівської області
Чоловік відправив посилку до Каліфорнії, але її перехопили на Львівській митниці
Як встановив суд, 3 червня 2025 року чоловік у відділенні «Нової пошти» № 35 у Хмельницькому оформив міжнародне експрес-відправлення до міста Модесто (штат Каліфорнія, США). У посилці лежала мобільна система виявлення дронів (дрон-детектор) KCEOH-L (MDDSR1 Ксеон-L) виробництва ТОВ «Ксеонікс Технолоджі» у комплекті з чотирма антенами.
Цей прилад належить до товарів подвійного використання, тому для його вивезення за кордон потрібен спеціальний дозвіл Державної служби експортного контролю України, якого відправник не мав. Вже наступного дня, 4 червня, посилку зупинили та вилучили під час митного контролю на Центральній сортувальній станції «Нової пошти» митного поста «Львів-поштовий» у селі Муроване біля Львова.
Угода зі слідством, служба в ЗСУ та донат на армію
У вересні 2026 року підозрюваний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Львівської обласної прокуратури. Під час визначення покарання суд врахував низку пом’якшувальних обставин:
чоловік раніше не судимий і вперше притягується до відповідальності;
він проходив військову службу в ЗСУ за мобілізацією, де отримав позитивну характеристику;
повністю визнав провину та сприяв слідству;
на підтвердження щирого каяття добровільно переказав 50 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.
Рішення суду
9 листопада 2026 року Пустомитівський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості:
Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та призначено узгоджений штраф у розмірі 51 000 гривень (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Вилучений дрон-детектор KCEOH-L (Ксеон-L) конфісковано в дохід держави.
Із засудженого також стягнуто 22 764 гривні за проведення судової експертизи.