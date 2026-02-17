- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 2 хв
На Львівщині попрощались із двома дітьми, яких вбив рідний батько: моторошні подробиці
У Бродівській громаді прощаються з 13-річним хлопчиком та 15-річною дівчинкою. Подробиці моторошного вбивства, яке скоїв рідний батько, поки мати була на заробітках.
З двома дітьми, яких, за словами поліції, застрелив рідний батько, сьогодні прощалися на Львівщині. В останню путь проводжають і самого чоловіка, який після вбивства сина та доньки скоїв самогубство. Жахлива трагедія, що сколихнула Бродівську громаду, сталася минулого понеділка.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Що відомо про трагедію
За даними правоохоронців, 42-річний чоловік, озброївшись мисливською рушницею, смертельно поранив своїх дітей — 13-річного сина та 15-річну доньку. Після скоєного він наклав на себе руки.
У момент трагедії в будинку перебувала бабуся дітей. Жінка почула постріли, що лунали з сусідньої кімнати, і негайно викликала поліцію. Мати дітей у цей час перебувала на заробітках у Польщі.
Зброя була офіційною
У поліції зазначають, що мисливська рушниця була зареєстрована на чоловіка офіційно. Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотиви цього незрозумілого та жорстокого вчинку.
Речові докази: Правоохоронці вилучили мобільні телефони та наразі ретельно аналізують листування підозрюваного.
Статус родини: Односельці та соціальні служби в один голос твердять — родина була благополучною. Конфліктів у сім’ї не помічали, на обліку вона не перебувала.
За загиблими дітьми у Бродівській громаді оголосили триденну жалобу.
Жахлива подія залишила більше запитань, ніж відповідей. Слідство триває, аби зрозуміти, що саме штовхнуло батька на такий крок проти власних дітей.
Мотив розправи: дані джерел ТСН.ua
Джерела ТСН.ua повідомили, що за попередньою інформацією, мотивом убивства могли стати ревнощі. Чи мали вони підґрунтя — це з’ясується. Але станом на зараз відомо про таке: чоловік, який підозрюється у вбивстві власних дітей, а після пострілів — у завдаванні собі смертельного поранення, конфліктував зі своєю дружиною, яка перебувала в Польщі. Наявність конфлікту буде підтверджена або спростована під час слідства, але попередньо про це маємо інформацію. Чоловік вважав, що у жінки є інший за кордоном. Крім того, вона, мати цих дітей, начебто мала намір забрати їх за кордон.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 17 лютого. ЖЕНЕВА! ПРО ЩО ВЖЕ ДОМОВИЛИСЬ? ГАЛУЩЕНКО ВИПРАВДОВУЄТЬСЯ В СУДІ