На Львівщині попрощались із двома дітьми, яких вбив рідний батько: моторошні подробиці

У Бродівській громаді прощаються з 13-річним хлопчиком та 15-річною дівчинкою. Подробиці моторошного вбивства, яке скоїв рідний батько, поки мати була на заробітках.

Діти, яких вбив рідний батько

Діти, яких вбив рідний батько / © ТСН

З двома дітьми, яких, за словами поліції, застрелив рідний батько, сьогодні прощалися на Львівщині. В останню путь проводжають і самого чоловіка, який після вбивства сина та доньки скоїв самогубство. Жахлива трагедія, що сколихнула Бродівську громаду, сталася минулого понеділка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про трагедію

За даними правоохоронців, 42-річний чоловік, озброївшись мисливською рушницею, смертельно поранив своїх дітей — 13-річного сина та 15-річну доньку. Після скоєного він наклав на себе руки.

У момент трагедії в будинку перебувала бабуся дітей. Жінка почула постріли, що лунали з сусідньої кімнати, і негайно викликала поліцію. Мати дітей у цей час перебувала на заробітках у Польщі.

Зброя була офіційною

У поліції зазначають, що мисливська рушниця була зареєстрована на чоловіка офіційно. Наразі слідчі намагаються з’ясувати мотиви цього незрозумілого та жорстокого вчинку.

  • Речові докази: Правоохоронці вилучили мобільні телефони та наразі ретельно аналізують листування підозрюваного.

  • Статус родини: Односельці та соціальні служби в один голос твердять — родина була благополучною. Конфліктів у сім’ї не помічали, на обліку вона не перебувала.

За загиблими дітьми у Бродівській громаді оголосили триденну жалобу.

Жахлива подія залишила більше запитань, ніж відповідей. Слідство триває, аби зрозуміти, що саме штовхнуло батька на такий крок проти власних дітей.

Мотив розправи: дані джерел ТСН.ua

Джерела ТСН.ua повідомили, що за попередньою інформацією, мотивом убивства могли стати ревнощі. Чи мали вони підґрунтя — це з’ясується. Але станом на зараз відомо про таке: чоловік, який підозрюється у вбивстві власних дітей, а після пострілів — у завдаванні собі смертельного поранення, конфліктував зі своєю дружиною, яка перебувала в Польщі. Наявність конфлікту буде підтверджена або спростована під час слідства, але попередньо про це маємо інформацію. Чоловік вважав, що у жінки є інший за кордоном. Крім того, вона, мати цих дітей, начебто мала намір забрати їх за кордон.

