Ведмідь Потап знову "розібрав" власну берлогу: кумедні кадри зі Львівщини (відео)

На Львівщині прокинулись ведмеді / © ТСН

У ведмежому притулку «Домажир», що на Львівщині, прокинулася більшість клишоногих — загалом тут мешкає 27 врятованих звірів. Хтось уже активно досліджує територію, а хтось — як-от ведмедиця Маша ще міцно спить і чекає на квітневе сонце.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик спостерігала за першими кроками ведмедів після зимової сплячки.

Як прокидаються ведмеді на Львівщині

Ведмедиця Юля прокинулася лише кілька днів тому. Зараз вона неквапливо потягується і звикає до весняного повітря. Доглядачі притулку пильно стежать за кожним рухом тварин у цей період.

Андрій Чурило, доглядач притулку «Домажир»: «Коли ведмеді прокидаються, ми спостерігаємо за ними кілька днів. Перезимували вони досить добре, я би сказав — відмінно. Загалом вони можуть спати 3–4 місяці, а дехто навіть до п'яти».

Поки Юля ніжиться на сонці, ведмідь Потап уже взявся до справ. У нього є особлива звичка — щороку він повністю руйнує свою берлогу після пробудження.

Оля Федорів, менеджерка з туризму: «Тільки він у нас це робить. Можливо, хоче кожного року нове житло, щоб доглядачі будували, але таку поведінку ми спостерігаємо тільки за ним».

Потап уже активно гуляє вольєром, але часто повертається до берлоги, де ще міцно спить його «співмешканка» Маша. Торік вона прокинулася лише у квітні, і Потап терпляче чекав на неї, не наважуючись зайти всередину і розбудити подругу.

Наймолодші мешканці притулку — ведмежата Руна і Коді — цієї зими не спали зовсім. Для однорічних малюків, врятованих із дикої природи після зникнення матері, це була перша зима у житті, і вони вирішили її не проґавити.

Андрій Чурило, доглядач: «Ми їм приготували комфортний бокс і підстилку, але вони не лягли. Для них сніг був чимось новим. Ми їм ліпили снігові баби, вони в них купались, пірнали в кучугури — справжні діти».

Від тісних кліток до свободи

Більшість із 27 мешканців «Домажиру» мають важке минуле. Їх рятували з тісних кліток при ресторанах, заправах та приватних звіринцях, де тварини жили у жахливих умовах. Нині ж вони мешкають у середовищі, що максимально наближене до природного.

Альона Усова, відвідувачка притулку: «Дуже шкода, що з ними так поводилися. Навіть не уявляю, як можна тримати тварину в клітці на один метр. Рада, що є таке місце, де ведмедиків повертають до нормального життя. Дивіться, он одна пузо вивалила на сонечку, така хороша!»

У «Домажирі» вже стартував туристичний сезон. Відвідувачі з’їжджаються з усієї країни, аби побачити весняне пробудження велетнів. Головна інтрига сезону залишається відкритою: коли ж нарешті прокинуть ті, хто спить.

