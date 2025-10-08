На Львівщині знайшли двох ведмежат-сиріт: що сталось

Ведмежата / © ТСН

У ведмежому притулку «Домажир» на Львівщині нові мешканці — двоє ведмежат. Їх знайшли в лісі без мами. Малюки були виснажені й зовсім маленькі, а тепер підросли, зміцніли й звикають до життя у безпеці.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Руна і Коді — наймолодші мешканці ведмежого притулку «Домажир». Їм по вісім місяців. Зараз вони важать понад тридцять кілограмів кожне і добре почуваються. А забрали їх сюди зовсім крихітними — завважки лише п’ять і сім кілограмів.

«Вони харчуються тричі на день. Полюбляють зелень, малину, яблука та м’ясо. Вони — брат і сестра. Ми довго думали над іменами. Нам прийшла така думка, що Коді такий величний і в нього характер і ми його назвали Коді, а Руна як богиня», — каже доглядальник ведмежого притулку Андрій Мокрик.

Малюки потрапили у притулок, коли їм було по три місяці. Спочатку були налякані й недовірливі. Тож потрібен був час для адаптації. Та вже згодом звикли, почали гратися й навіть купатися в басейні.

«Їх було знайдено працівниками мисливської станції в лісі. Вони побачили двох покинутих ведмежат без мами. Спочатку вони до них не підходили. Вони вирішили спостерігати декілька днів за ними, чи повернеться мама чи ні. Мама не повернулася, вони були голодні вони були маленькі. І вони вже звернулися за допомогою до нас», — каже менеджерка ведмежого притулку Оля Федорів.

Чому дитинчат могли покинути, чи щось трапилося з мамою — версії різні. Але б самі вони не вижили у дикій природі, кажуть у притулку.

«Може бути таке, що вона могла забрати з сильнішого ведмежатко і піти з ним, тобто могло бути троє четверо, відповідно двоє слабших могли залишитися. Ну я вже тут працюю досить довго, то це 1 раз зустрічаю таку історію», — каже Оля Федорів.

Поки Руна і Коді живуть в адаптаційному вольєрі, до них не підходять відвідувачі.

У притулку «Домажир» нині мешкає 31 ведмідь. Сюди тварин привозять із цирків, приватних садиб чи звіринців, де вони роками були замкнені в клітках. Тут їх поступово відновлюють і повертають до природної поведінки. Узимку більшість вихованців залягають у сплячку — як у дикій природі. І вже наступного року до них найімовірніше — приєднаються Руна і Коді.

