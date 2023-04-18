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На кордоні до Польщі на Львівщині застрягли сотні фур, черга розтягнулась на 20 кілометрів

Автор
Марія КужикМарія Кужик
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На кордоні до Польщі на Львівщині застрягли сотні фур, черга розтягнулась на 20 кілометрів

Прикордонники і митники просять водіїв вантажівок зважати на ситуацію і не стояти у черзі дарма. 

Понад 350 вантажівок скупчилося на пункті пропуску Рава-Руська на Львівщині. Сталося це через заборону Польщі імпортувати сільськогосподарську продукцію з України. Ухвалили її на вихідних і кордон став, йдеться в ТСН

350 вантажних автомобілів стоять на узбіччях, черга починається за понад 20 кілометрів від кордону. Багато водіїв везуть саме ті продукти, які заборонені. Список чималий - з 18 пунктів - зернові, молочні продукти, м’ясо, бджолина продукція, овочі та фрукти, цукор, вина і це ще не все. До Польщі тепер з таким вантажем не в’їхати, тож водії розгублені і не знають що робити. Не пускають навіть тих, хто їде транзитом через Польщу у інші країни. “Я везу цукор на Німеччину і нічого не кажуть, ходять взад- вперед і нас не пускають нікуди. Варіанти - їду додому і лягаю спати, інакше не буде, я тут живу вже 11 день”,- розповідає один із водіїв. 

Найбільше обурені водії, які встигли виїхати з України, але ще не пройшли контроль польських митників та прикордонників. Їх  теж повернули назад з фурами, повними продуктів. Таких на цьому пункті пропуску понад півсотні. “Вони вночі нас побудили і сказали на виїзд. Туди я 16 днів їхав, там ще 2 доби простояв і от вже 3 доби стою. Ні туди, ні назад”, - обурюється водій. 

“Я тут стою від 3 числа, я не знаю далі що робити. Попередили б, наприклад, за місяць часу, що от від такого числа не буде їхати зернові, не їдьте”, - додають інші водії з черги. 

Рішення - заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України польський уряд ухвалив через протести польських фермерів. Вони жалілися, що української продукції стало так багато, що власну не було уже куди збувати. Тож польський уряд дослухався до фермерів і ухвалив рішення призупинити імпорт до червня. Чим дуже обурив і здивував українських підприємців. “З точки зору молочної продукції – мені незрозуміло! Бо наш баланс на користь поляків. Якщо за 22-й рік Україна проекспортувала саме до Польщі на 100 мільйонів, то поляки на 300 мільйонів. Якщо це питання не буде розв’язано, то треба повертати товар. Це треба оформлювати реекспорт і це додаткові втрати підприємствам”, - переконує виконавчий директор спілки молочних підприємств Арсен Дідур. 

На рух легкових авто обмеження не вплинули, адже у них окрема черга. У Міністерстві аграрної політики кажуть, що ведуть перемовини з польською стороною. Водночас прикордонники і митники просять водіїв вантажівок зважати на ситуацію і не стояти у черзі дарма. 

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Дата публікації
Перегляди
1332
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