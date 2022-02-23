На мапі є, а за фактом - не зовсім: у Києві "загубилися" бомбосховища

На мапі є, а за фактом - не зовсім: у Києві "загубилися" бомбосховища

Неможливо знайти приміщення та навіть ключі від нього.

Мешканці однієї з багатоповерхівок Києва на вулиці Драгоманова не змогли знайти укриття, яке офіційно зареєстроване в їхньому будинку на відповідній мапі КМДА.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жодних підказок, де саме розташоване приміщення немає. Тому люди звернулись у комунальні та інші установи – але і там відшукати укриття не допомогли.

Ініціативна група мешканців будинку вирішила його все таки розшукати – і тут почався справжній квест. Попри прохання людей, з ними ніхто не зустрівся і нічого не роз'яснив.

"Ми звернулися до представників ЖЕКу. Звернулися також до районної адміністрації, звернулися до депутата, звернулися до Київської адміністрації", - пояснили мешканці будинку.

Крім того, неможливо знайти і ключі від сховища, яке існує поки що лише віртуально. За номером телефону, який вказаний біля сховища на мапі КМДА, ніхто не відповідає.

"За цим телефоном я не додзвонилась і далі почала дзвонити диспетчеру. Це комунальний диспетчер, який відповідає за всі будинки, які є на балансі нашого ЖЕКу. Вона сказала, що не знає ні про наявність приміщень, ні про ключі!" - розповіла мешканка багатоповерхівки.

Після чергових перемовин керівна компанія, що обслуговує будинок, передала ключі від сховища комунальному диспетчеру, але той перебуває у сусідньому будинку. Через це виникла інша проблема – отримати їх у разі екстреної ситуації буде не просто.

Тож люди хочуть зробити спеціальний дублікат, який можна було б залишати, наприклад, у консьєржів, які завжди сидять у будинках. Але керівна компанія хоче аби забов'язання за ці ключі взяли на себе самі мешканці. Подібну відповідальність вони брати на себе не хочуть, тому питання залишається відкритим.

"Але вочевидь проблема зі сховищами є не лише в Києві. Не полінуйтеся, дізнайтесь, де найближчі сховища у ваших містах, і в разі будь яких порушень – звертайтесь до місцевих органів!" - пояснив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Нагадаємо, що на випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.

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