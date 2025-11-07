На Майдані попрощалися з військовим Святненком, який загинув під час нагородження

Прощання з загиблим військовим Володимиром Святненком / © ТСН

У Києві на Майдані Незалежності 7 листопада попрощалися з військовим Володимиром Святненком — братом кореспондента ТСН Дмитра Святненка. Боєць загинув під час російського удару по українських захисниках, які були вишикувані на плацу для нагородження.

Про це повідомляє ТСН.

43-річний Володимир Святненко з позивним «Знахар» загинув 1 листопада внаслідок ворожого удару балістикою по військових, вишикуваних для нагородження на відкритій місцевості в глибокому тилу.

Володимир воював від 2023 року та пройшов Кринки, Курахове, Мар’їнку, Красногорівку. Був справжнім, зразковим воїном. За словами брата, боєць став зразковим пілотом БпЛА, виносив поранених, рятував побратимів.

Дмитро Святненко назвав трагедію «історією недбальства».

Нагадаємо, 3 литопада 30-й корпус морської піхоти підтвердив російський удар по населеному пункту в Самарівському районі Дніпропетровської області 1 листопада, під час якого загинули українські захисники. Стверджується, що удар припав на центр селища, де не було військових плаців чи об’єктів. Водночас, на жаль, є втрати серед цивільних та військовослужбовців бригади. Правоохоронні органи проводять слідчі дії для з’ясування обставин. Певні посадовці відсторонені від займаних посад.