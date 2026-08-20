На межі Львівщини та Франківщини продають будинок із землею за 134 000 грн: який він має вигляд (фото)

Будинок на Івано-Франківщині / © OLX

Реклама

На заході України можна придбати будинок за 134 000 гривень. Розташований він у селі на межі Львівської та Івано-Франківської областей.

Про це йдеться на популярному сайті оголошень.

Реклама

Що відомо про село на межі Львівщини та Франківщини

Село Вишнів Івано-Франківської області, де продається будинок, невелике — його населення всього 489 осіб. Розатошоване воно у мальовничій місцевості у межиріччі Дністра та Свіржа.

Реклама

Село розташоване на межі Львівщини та Франківщини / © OLX

У селі є стара церква, продуктовий магазин та навіть поштове відділення. Як вказано в оголошенні про продаж будинку в цьому селі також розташований ковбасний цех, де можна працевлаштуватись.

Церква у селі / © OLX

З села до обласного центру курсують маршрутки, у сусідньому селі є залізнична станція.

Будинок за 134 000 гривень: який вигляд він має

Саме у цьому селі можна купити найдешевший на Франківщині житловий будинок та землю. Площа приміщення 46 квадратних метри.

Будинок, який продають / © OLX

«Будинок мурований з блоків. Є дві окремі кімнати й кухня посередині. Без тріщин у фундаменті та всередині. Земля під будинком приватизована. Розмір: 0,04 га + город. Відсутній газ. Але в будинку є піч. Проведена електрика, є діючий лічильник. Біля будинку є очищена криниця з водою. Можна провести воду до хати. У селі є газ та інтернет», — йдеться в оголошенні.

Реклама

Сам будинок без ремонту та потребує значних капіталовкладень.

Будинок за 134 000 гривень / © OLX

Будинок за 134 000 гривень / © OLX

Будинок за 134 000 гривень / © OLX

Будинок за 134 000 гривень / © OLX

Новини партнерів

Новини партнерів