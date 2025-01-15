На Миколаївщині 15-річний хлопець під час пожежі врятував молодшого брата: неймовірна історія

У селі на Миколаївщині спалахнув житловий будинок багатодітної родини. У пожежі ледве не загинув 8-річний хлопчик, але його врятував брат.

На Миколаївщині 15-річний хлопець витяг з охопленого полум'ям будинку 8-річного брата. Вогонь у хаті багатодітної родини спалахнув о 8:00 ранку. Мати встигла вивести із задимленого приміщення 3-річних двійнят та 7-річну доньку. Ще двоє синів - 13 та 15 років вибралися самостійно. У будинку залишився Владик, який у диму перечепився, впав і не зміг вийти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Дмитро розповідає, що вогонь буквально за секунди поглинув їхню хату. Хлопець чув крики матері, яка гукала Владика. Але той мовчав. Тож старший брат, не задумуючись, кинувся у задимлені кімнати.

"Не хотів відгукуватись. Я потім сильніше крикнув йому. Він відгукнувся - я тута, я чую що він в мене під ногами. Я його під мишку і ледве вихід знайшов, бо все чорне - не міг вийти просто", - каже рятівник Дмитро Амальський.

Дмитро Амальський.

Юнак передав Владика мамі, а сам із 13-річним Кирилом кинулись гасить займання. За кілька хвилин на місця займання приїхали й ДСНС. Вони і погасили хату. Попередньо загорілося через проводку. 8-річного Владика з мамою доправили у лікарню. У хлопчика обпечені руки.

"Мама сама, на жаль, виховує дітей. Мама знаходиться біля дитини в лікарні. Зараз дитині вчора зробили операцію одну", - каже кума Надія.

Будинок, в якому спалахнула пожежа

Поки мама з Владиком у лікарні, четверо інших дітей гостюють у її сестри. Натомість старший Дмитро разом із хрещеною наводять лад в обгорілій хаті. Тут їх і застали рятувальники, які приїхали подякувати хлопцю за порятунок брата. Хлопець наразі мріє про одне - відбудувати хату. Сусіди кажуть, родина благополучна, але живе дуже небагато і буде вдячна за будь-яку допомогу:

4149499392761795 Амальська Людмила Сергіївна (мама)

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