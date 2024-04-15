На Миколаївщині до літа хочуть висадити 12 мільйонів нових дерев: як це відбувається

На Миколаївщині триває масштабна висадка дерев - найбільша за останні роки. Чверть лісів регіону засмічена мінами та снарядами через бойові дії. Тож узялися до літа висадити 12 мільйонів нових дерев.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На Миколаївщині відновлюють ліс. На цій балці за кілька років ростиме змішаний. Бо поряд з соснами висаджують і дуби. Посадити ці сіянці робота надскладна. Але ще важче підготувати землю для них. Бо треба рихлити, копати і дискувати, каже ліснича.

"Тут багато технологій, нервів. Постійно бігаєш, дивишся, щоб все було добро, щоб земля правильно вляглася. І ще можна було б розробить дальше, щоб добре люди садили", - каже Віта Рябенька, ліснича Березнегуватського лісництва.

Як на Миколаївщині висаджують нові ліси

Подружжя Валерія і Катерини приїхали аж з Давидового Броду, що на Херсонщині, щоб вручну сіяти ліс. Розмови на галявині лише про війну і біду, яку вона з собою принесла в їхній дім.

На полі здебільшого односельчани з Херсонщини. Раніше саджали овочі. Тепер через війну й поля там заміновані й фермери повиїжджали. Тож їздять вдосвіта на роботу у сусідню Миколаївщину. Тут і тихіше і грошей заробити на держпідприємстві можна. Вже й набили руку на висадці лісів.

Всього в півсотні кілометрів звідси фронт, який охопив і землі цього лісництва Баштанського району. Чверть із них забруднена мінами та снарядами, кажуть лісничі. Минуть роки допоки там знову можна буде безпечно ходити. Тож до цього часу планують виростити нові ліси, висадити, як мінімум 12 мільйонів дерев вже до літа.

Під сигнали тривоги в області роботи не спиняються. До вечора засіяти треба усю цю чималу галявину. І чекати дощів, аби сіянці краще прижились.

Висаджування дерев на Миколаївщині

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Нагадаємо, українські військові намагаються не дати оточити Серебрянський ліс на Луганщині.

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