На Миколаївщині вода у підтоплених селах більше не спадає, а двори людей закидані очеретом

Тепер поросята і кури знову в своїх домівках, а от господарі часто мусять ночувати просто неба.

Вода зійшла і оголила весь масштаб руйнувань, якого встигла завдати. Понівечені будинки, зіпсовані речі і побутові прилади, знищений урожай. На Миколаївщині в деяких селищах досі залишаються підтопленими підвали і людські городи. На щедрий збір картоплі й цибулі цьогоріч можна забути, йдеться в ТСН.

Мальовниче село Афанасіївка, яке фактично є островом, оскільки з усіх сторін оточене водоймами. Після підриву ГЕС всі три дамби, якими можна сюди доїхати, були затоплені. На кожному подвір’ї вулиці, яка найближча до водойми, господарі прибирають, виносять, сушать, викидають…

Ледь не половина дворів закидане очеретом, подекуди навіть до ґанку не дійдеш. На крайніх грядках плантації - плавають качки, в підвалах досі вода, в будинку - господарюють жаби. Люди бояться зайти, бо не впевнені, що конструкція не аварійна.

Аварійними після підтоплення стали багато некапітальних споруд - хліви, курники, дровниці. Коли вода почала підходити - місцеві відкривали стайні навстіж, аби врятувати худобу. “Вигнали на вулицю, до сусідки загнав вище, вода стала, там були 4 дні”, - розповідають місцеві.

Тепер поросята і кури знову в своїх домівках, а от господарі часто мусять ночувати просто неба.

Якщо раніше вода з підтоплених городів зникала просто на очах, то крайні кілька днів геть зупинилась. Криницями місцеві поки не користуються. “Вона дуже смердить, ми не беремо”, - кажуть селяни.

Також можна приходити і брати хліб, який інколи завозять в сільраду. “Наше село Афанасіївка підтопило 75 житлових будинків, з різною ступінню, але велика кількість була повністю потоплена”, - розповідає староста села про масштаби біди.

А це - майже третина всіх будинків в Афанасіївці. Нині люди тут найбільше потребують будматеріалів, але навіть без них, підручними засобами уже починають відновлювати свої хати.

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