На місці масового розстрілу у Києві досі лунають постріли, а забудовники зрізають хрести

Поруч із Бабиним Яром працює тир та готується забудова.

Заступник гендиректора Меморіального центру Голокосту Руслан Кавацюк навів приклади жахливого святотатства на місці злочину нацистів у Бабиному Яру, за які владі повинно бути соромно.

Своїми враженнями він поділився 7 жовтня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

За його словами, під час екскурсій територією масових розстрілів відвідувачі часто звертають увагу на звуки пострілів, які долинають до них.

“Ми підходимо до синагоги, де під час аудіоінсталяції звучать імена жертв. А поруч звучать постріли. І ці постріли не з аудіоінсталяції - вони з реального тиру, який там стоїть і нікого не обурює. Всі активісти мовчать. Всі, хто протестує і підписує листи - ніхто проти тиру не підписує і не протестує! На місці масового розстрілу! Іноземці на мене дивляться і запитують: "Руслане, як це можливо? Це ж святотатство. Ваша держава чи ваше місто це не розуміє?" І мені пекуче соромно”, - розповідав Руслан Кавацюк.

Він зауважив, що тільки недавно президент Зеленський пообіцяв, що тир звідти заберуть, але поки що всі спроби зробити це були безрезультані.

Окрім того, його обурює поведінка забудовників, які своїм цинізмом перевершили радянських діячів. За його словами, ще у 1964 році на цій території київська влада заборонила проводити будівництво, виявивши у котловані людські рештки.

“Півтора тижні тому зрізали хрести, які поставили там місцеві мешканці. Люди, які поруч живуть, знають, що це місце розстрілу. Вони поставили там хрести, протестували проти цього будівництва. Нічого, забудовник тихенько зрізав”, - зауважив Кавацюк.

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