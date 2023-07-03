Тендер на пів мільйона: на мосту Метро у Києві провели таємниче випробування естакади

На роботи з бюджету міста витратили понад пів мільйона гривень. Кінцевий технічний звіт ще чекають.

У Києві провели випробування конструкцій мосту Метро, про це стало відомо з інформації про тендер на Prozorro, де публікують відомості про скандальні закупівлі на мільйони. Випробування несучих конструкцій естакади метропроїзду мосту Метро через річку Дніпро замовило КП "Київський метрополітен" за 510 тисяч гривен, випробування підрядник зобов’язувався провести до 31 серпня цього року.

Але, як пояснили сайту ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, випробування на мосту Метро вже провели у травні 2023 року.

Таємниче випробування за пів мільйона

Як саме відбувалося випробування, в Департаменті нам не змогли розповісти. Там лише заначили, що випробування несучих конструкцій естакади метропроїзду мосту Метро проводились відповідно до таких нормативних документів:

ДБН В.2.3-6:2009 "Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування";

ДСТУ 9123:2021 "Настанова з обстеження та випробування мостів і труб";

ДСТУ 8748:2017 "Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів".

Які результати випробування, нам теж не змогли повідомити – очікують коли підрядна організація проведе кінцевий технічний звіт за результатами випробувань.

Цікаво, що подібні випробування проводилися в грудні 2022 року, тоді їх виконували вдень. Рухомий склад метро приїзжав міст на максимальній та мінімальній швидкостях. Як було у травні – залишається загадкою.

Навіщо потрібні випробування естакади

А ось причина проведення таких робіт пов’язана з тим, що ще 2021 року столична влада планувала розпочати капітальний ремонт мосту Метро.

"Розпорядженням КМДА від 11.02.2021 № 219 передбачено виконання капітального ремонту (ремонтно-реставраційні роботи) автомобільних проїздів мосту Метро через річку Дніпро. Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор". У складі даних робіт планується виконати також ремонт естакади метропоїзду, як конструктивного елементу мосту Метро, який знаходиться у господарському віданні КП "Київський метрополітен". Відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм при капітальному ремонті об’єктів проводяться їх обстеження", – пояснив у відповіді на запит ТСН.ua Валентин Кульбако, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Чиновник додає, що відповідно до положень чинного законодавства, для визначення обсягу робіт щодо опорних конструкцій естакади метропроїзду мосту Метро, їхнього стану, а також підготування необхідних технічних вимог в частині метрополітену 2023 року спеціалізованою організацією, залученою КП "Київський метрополітен" у встановленому порядку, було проведено планове обстеження естакади метропроїзду і відповідні випробування, за договором укладеним з переможцем відкритих торгів проведених у встановленому законодавством порядку.

"Конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту Метро, закріплені за КП "Київський метрополітен", знаходяться в задовільному технічному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до графіків", – повідомив Валентин Кульбако.

Чиновник так і не пояснив, чи почнеться реконструкція мосту Метро цього року. Але якщо вже витратили пів мільйона гривень, то, напевно, мають на це якісь плани.

Що планували відремонтувати

Відомо, що КМДА планувала розпочати ремонт мосту Метро ще два роки тому. Його мали виконувати за рахунок коштів ЄБРР - 60 млн євро. Тоді чиновники запевняли, що закінчують розробку проєкту реставрації мосту Метро. Оскільки міст – пам'ятник архітектури, то планувалася саме його реставрація, а не реконструкція.

У планах було:

замінити систему водовідведення. Вода впливає на стан мостових конструкцій;

розширити тротуари і облаштувати велодоріжки;

відремонтувати прогони та всі опори;

заміняти деформаційні шви та тротуарні блоки;

відремонтувати перила і бар'єрну огорожу.

Було заплановано посилити балки прогонової будови або, простіше кажучи, арок моста. Це хотіли зробити посиливши арки пучками високоміцної арматури. Ця технологія широко використовується у Німеччині і Польщі. Завдяки ремонту строк експлуатації споруди мав би бути продовжений на десятиліття.

Шість фактів про міст Метро

Міст Метро відкрили 5 листопада 1965 року. Це арочний міст, який складається з семи прольотів

Переправа залізобетонна. Її довжина 684,5 м. Ширина моста – 28 м

Автор проєкту та головний інженер – Георгій Фукс

Це двоярусна споруда для руху метропоїздів (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків)

Міст був побудований поруч із місцем, де розташований легендарний київський Ланцюговий міст, зруйнований 1920 року. На його основі був зведений Міст імені Євгенії Бош, але його підірвали під час Другої світової війни

Міст Метро – перша у світі за розмірами прогонів аркова споруда на сухих стиках. Консолі складено з окремих залізобетонних блоків, з'єднаних металевими болтами.

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