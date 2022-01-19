На найдорожчу в світі віллу з фрескою Караваджо не знайшлося покупців

На найдорожчу в світі віллу з фрескою Караваджо не знайшлося покупців

Більшу частину суму потрібно заплатити саме за мистецтво.

В Італії не вдалося продати на аукціоні унікальну віллу - просили за неї 471 мільйон євро. Вона знаменита тим, що на стелі будинку має єдину відому фреску знаменитого художника Караваджо.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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310 мільйонів за унікальну фреску Караваджо, і вдвічі менше - за маєток з історією. Так нинішні власники пояснюють ціну, яку склали за свою віллу. Малюнок унікальний, його створили у XVI столітті на замовлення першого власника маєтка. А виявили лише наприкінці 1960-х.

«Вона має велике значення - ймовірно, це перша відома нам така робота Караваджо», - каже мистецтвознавець Клаудіо Стринаті.

На торги маєток потрапив за рішенням суду, через суперечку про спадок. Відібрати віллу в останньої дружини власника - принца з відомого італійського роду Бонкомпаньї Людовізі - хочуть його сини від першого шлюбу. А от остання - третя його дружина, наполягає, що гроші слід розділити. Уродженка американського Техаса, Ріта Карпентер - була акторкою і журналісткою, а потім працювала ріелторкою. Продала зокрема Дональду Трампу нью-йоркський хмарочос «Дженерал Моторз». До Італії вона переїхала з новим чоловіком, шлюб з яким приніс їй титул принцеси. Коханий, каже, дозволив жити їй на віллі довіку, бо саме вона займалася її реставрацією.

Новини світу: в Італії намагались продати на аукціоні віллу з відомою фрескою Караваджо на стелі

«Я зробила все, що могла, аби зберегти її. І сподіваюся, що навіть, якщо вони перетворять її на високо-класний готель, чи ще на щось, їм доведеться повністю відновити її, під пильним наглядом Міністерства культури», - каже власниця вілли Ріта Людовізі Бонкомпаньї.

Така цінність має належати державі, вважають десятки тисяч італійців, які закликають владу купити віллу. Утім, закони країни дозволяють зробити це лише після аукціону. 471 мільйон - це чверть річного бюджету італійського міністерства культури, і шансів, що покупцем стане саме воно, мало.

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