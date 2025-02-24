На новому мості у Києві розходяться перила: чи є загроза для пішоходів

У Києві помітили тривожні зміни на конструкціях нового мосту-хвилі, який сполучає парк Наталка та острів Оболонський.

Людей налякали металеві поручні нового Мосту-Хвилі, які у деяких місцях почали розходитися. Відповідні фото конструкцій мосту публікують у Мережі.

Зазначимо, що це перша зима для нового мосту незвичної форми, який було відкрито у травні минулого року. Будівництво мосту було розпочате, ще до по початку війни у 2021 році і завершено під час війни за фінансової підтримки меценатів.

Перила на мосту. Фото: телеграм-канал "Життя. Оболонь. Київ"

Автор проєкту будівництва нового мосту, архітектор Андрій Миргородський запевняє, що це звичайна фізика – температурні розширення.



"Таке відбувається взимку з усіма мостами. Тут видно телескопічні вставки в поручнях, які рухаються. Днями ми їх подовжимо. Це ніяк на безпеці мосту не позначається. Міст не стандартний – дуже складна конструкція, але вона абсолютно надійна", – запевнив ТСН.ua архітектор Андрій Миргородський.

На мосту розходяться перила. Фото: телеграм-канал "Життя. Оболонь. Київ"

Нагадаємо, Київщину атакували "Шахеди".

Читайте також: