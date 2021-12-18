На очах у патрульних у Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку та заснув у кареті "швидкої"

На очах у патрульних у Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку та заснув у кареті "швидкої"

Павільйон і машина потрощені.

У Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку громадського транспорту Людей там не було, минулося без потерпілих.

Про це 18 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зазначається, що водій на Lexus врізався у конструкцію на очах у патрульних поліцейських, які саме проїжджали повз, і якийсь час відмовлявся виходити з машини та надавати документи. За даними місцевих журналістів - це військовий прокурор з Одещини. За кермо сів після застілля у ресторані. У поліції імені винуватця ДТП не називають.

П'яний прокурор зніс зупинку громадського транспорту у Кривому Розі

Відомо, що проходити тест на алкоголь на місці кермувальник відмовився. А, коли його зібралися везти на огляд у лікарню, одразу ж заснув у кареті "швидкої".

Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.

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