На очах у патрульних у Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку та заснув у кареті "швидкої"

Павільйон і машина потрощені.
У Кривому Розі п'яний прокурор зніс зупинку громадського транспорту Людей там не було, минулося без потерпілих.
Про це 18 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Зазначається, що водій на Lexus врізався у конструкцію на очах у патрульних поліцейських, які саме проїжджали повз, і якийсь час відмовлявся виходити з машини та надавати документи. За даними місцевих журналістів - це військовий прокурор з Одещини. За кермо сів після застілля у ресторані. У поліції імені винуватця ДТП не називають.
Відомо, що проходити тест на алкоголь на місці кермувальник відмовився. А, коли його зібралися везти на огляд у лікарню, одразу ж заснув у кареті "швидкої".
Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.
Читайте також:
- "Називався іншим ім'ям і намагався втекти з лікарні": прокурор розповів про водія, який скоїв ДТП у Харкові
- Все, що відомо про аварію і 16-річного "мажора"
- "Тягло до такого життя": мати 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, дала інтерв'ю