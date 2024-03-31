“На очах убили матір і щодня ґвалтували!”: волонтер розповів про звірства росіян на Київщині

П’яні росіяни щодня ґвалтували маленьку дівчинку після того, як убили її матір. Це сталося під час окупації Київщини.

Її вдалося врятувати волонтеру Костянтину Гудаускасу. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

Чоловік – громадянин Казахстану, а його ім’я вже відоме далеко за межами України. Загалом він врятував понад 200 людей з окупованих територій.

“Вона розповіла, що на її очах вбили матір. Її підстрелили в ногу, вона стікала кров’ю і померла. Це було в підвалі. Її ґвалтували кожного дня. П’яні приходили і її по черзі ґвалтували. Я знаю, що вона пройшла багато реабілітації і зараз перебуває в Європі. Знаю, що вона ніколи не зможе мати дітей. Їй пошкодили все, що можна”, – розповів Костянтин Гудаускасу.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РОСІЯНИ ЩОДНЯ ҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧИНКУ, МАТІР ЯКОЇ ВБИЛИ! ЦІ ЗВІРСТВА ШОКУЮТЬ! | Гудаускас

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