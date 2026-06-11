Росіяни влаштовують "сафарі" на людей

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Лікарні Дніпра наразі переповнені важкопораненими цивільними громадянами, яких масово доправляють із прифронтових районів Дніпропетровщини та Донеччини.

Потерпілі та медики в один голос констатують: на п'ятому році війни російські окупанти влаштували на дорогах, у містах та селах справжнє запекле полювання на беззахисних мирних жителів, прицільно скеровуючи ударні безпілотники на пасажирські автівки. Для порятунку людей після таких підступних вибухів хірурги проводять надскладні багатогодинні операції та переливають літри крові.

Про пережите пекло та боротьбу за життя — у репортажі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Трагедія під Нікополем: на очах у чоловіка росіяни вбили дружину

Житель Нікополя пан Олег ледь стримує сльози та закриває обличчя руками, коли згадує про свою кохану дружину. Чоловік колись обіцяв їй влаштувати красиву, незабутню весільну церемонію, проте зробити цього закохані так і не встигли.

Росіяни вбили дружину пана Олега / © ТСН

Трагедія сталася на дорозі, коли родина разом із родичами поверталася з дачі і лише трохи не доїхала до Нікополя. Російський FPV-дрон раптово та прицільно влучив прямо в рухоме цивільне авто. Дружина Олега, яка в цей момент перебувала за кермом, загинула миттєво від страшного вибуху на очах у чоловіка.

Пан Олег, постраждалий від атаки дрона: «Я побачив, що її немає в машині. Її розірвало... У мене вистачило сили — руку поклав на кермо і спробував втримати машину на трасі».

Зять Олега під час вибуху також дістав вкрай важкі осколкові поранення тіла. Обох стікаючих кров'ю чоловіків врятувало лише те, що в машині разом із ними перебувала сестра загиблої жінки. Вона працює медиком і виявилася єдиною в салоні, хто після вибуху міг фізично ворушитися та розмовляти, тому оперативно надала всім невідкладну першу допомогу. Сам Олег, як тільки зміг вийти з понівеченого салону, одразу знепритомнів від больового шоку.

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У Дніпрі чоловіку вже провели кілька надскладних операцій на голові та перелили понад три літри донорської крові. Наразі голова вже гоїться, проте попереду на Олега чекає ще одна важка і тонка битва — за збереження ока. Хірургам необхідно максимально ювелірно дістати великий гострий уламковий елемент, що застряг глибоко всередині, аби чоловік не втратив зір назавжди.

«Він уже не дихав і був чорний»: порятунок 20-річного Ярослава з Краматорська

В іншій палаті дніпровської лікарні наразі перебуває 20-річний Ярослав із прифронтового Краматорська. Юнак уже впевнено йде на одужання, хоча його повернення з того світу медики називають не інакше як дивом.

Хлопець повертався на власному автомобілі додому і не доїхав до рідного порога всього одну сотню метрів, коли по його машині з неба прицільно вдарив черговий ворожий дрон-камікадзе. Мама юнака почула страшний глухий вибух прямо з вікна своєї оселі й разом із чоловіком кинулася на вулицю.

Мати пораненого Ярослава: «Машина була повністю перевернута. Він уже не дихав, був абсолютно чорний від кіптяви. Перехожі та очевидці кричали: "Не діставайте його, він уже мертвий, не доставите!". Але чоловік самотужки дістав сина з салону. Ми терміново викликали швидку та поїхали до лікарні».

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З місцевої лікарні Краматорська заартилерованого та непритомного юнака у критичному стані терміново евакуювали до Дніпра. Медики згадують, що стан пацієнта під час транспортування був екстремально важким, а з кабіни реанімобіля буквально текли ріки материнських сліз.

На сьогодні Ярославу успішно провели вже чотири складні операції, а попереду на нього чекає ще одне, фінальне, але вкрай важливе хірургічне втручання. До слова, мати хлопця сама все життя працює старшою медсестрою в команді з анестезіологами. Жінка принципово не виїжджала з родиною з прифронтового Краматорська, бо не могла залишити поранених пацієнтів без допомоги, а тепер змушена самовіддано рятувати власну дитину. Медики запевняють, що найстрашніше для хлопця вже точно позаду, хоча говорити Ярославу наразі ще фізично важко.

Куди саме повертатися після остаточного одужання та тривалої реабілітації — Анна з сином Ярославом ще остаточно не вирішили. Їхній будинок у Краматорську поки що залишається неушкодженим. А от пану Олегу повертатися фактично немає куди. Окрім коханої дружини, яку вбило російське «сафарі», чоловік втратив і дах над головою — буквально напередодні дорожньої атаки інший ворожий безпілотник вщент знищив його рідну домівку в Нікополі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Тримав кермо, поки дружина помирала! Жах під Нікополем

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