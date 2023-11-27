На Одещині автобус застряг на трасі – пів сотні людей провели ніч у сніговому заметі

На Одещині внаслідок негоди пасажирам автобуса довелося ночувати у сніговому заметі після того, як транспорт знесло на узбіччя.

Про це в ефірі "Сніданку з "1+1" розповіла Олена Красюк, яка саме їхала автобусом з Одеси до Кишинева.

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Так, пасажири виїхали з Одеси 26 листопада, о 10:00, а від 16:00 автобус стояв у заметах на трасі цілу ніч. Виїхати вдалося лише вранці, 27 листопада..

"Дякувати Богу, ми таки виїхали, нас визволили з цієї негоди, тому що було дуже складно. Було холодно, був дуже сильний вітер, неможливо було вийти до туалету, не було води, їжі. Нас 46 людей, включно з дітьми і літніми людьми. Було дуже складно. Від 3:00 ночі нас приїхали рятувати, намагались нас діставати машинами, але нічого не виходило. Тільки щойно нас таки витягли і ми поїхали", - розповіла Олена.

За її словами, пального, на щастя, вистачило на всю ніч, тому в автобусі було тепло.

"Ми періодно відключали двигун, але більшу частину нас таки прогрівали. Це єдине, що нас врятувало, бо було тепло. Була дуже погана видимість на дорозі і сильний вітер. Нас понесло на узбіччя, і потім ми не могли звідти виїхати самостійно. Ще кілька годин нас намагалися звідти дістати, наразі ми виїхали. Зараз дороги дуже складні, не всюди можна проїхати, не все прочистили. Сподіваємося, що доберемось", - сказала пасажирка автобуса.

Нагадаємо, в Одесі через негоду немає світла, на вулицях міста валяються обірвані, поламані дерева попадали на автомобілі.

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