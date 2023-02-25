На Одещині люди стали на захист підприємця, якого оштрафували на 17 тисяч за підзарядку їхніх телефонів у блекаут

На Одещині суд оштрафував підприємця на 17 тисяч гривень за те, що під час блекауту він у своєму копіцентрі дозволив людям заряджати гаджети від генератора. Чоловіка звинуватили у незаконному продажі електроенергії, бо він приймав від відвідувачів донати на пальне, йдеться в ТСН.

Зараз в імпровізованому коворкінгу ні душі, а в дні відключень одночасно збирається до пів сотні людей. Почалося все під час першого, найважчого блекауту. Коли розгублені одесити шукали прихистку від темряви. Те, що прихисток може принести йому штраф - власник закладу не підозрював “Я вважав, що ця справа до суду не дійде, що я прийду суддя, скаже, що це якась помилка”, - каже Дмитро.

Копіцентр підприємця у житловому масиві поблизу Одеси, де мешкає до тридцяти тисяч людей. Під час першого блекауту у єдиний на весь масив “Пункт незламності” люди стояли у чергах, аби зарядити телефони хоч на кілька відсотків. Тоді Дмитро й вирішив відкрити свої двері. Скандал почався через скриньку для пожертв. “Самі розумієте, генератор на повітрі не працює. Була скринька невеличка, пожертвувати певну кількість коштів на пальне для цього генератора”, - пояснюють ті, хто приходив до підприємця.

Внесок у 50 гривень був добровільний, переконує Дмитро. Та хтось лишився невдоволеним і викликав поліцію, дільничні одразу ж склали протокол. “Я не вважаю, що в цьому є щось неправомірне, щоб заплатити 50 гривень і користуватись електроенергією та Інтернетом. В той момент, то було дуже на часі”, - кажуть відвідувачі.

Штраф правоохоронці виписали за те, що Дмитро продавав електроенергію без ліцензії. Підприємець вважав звинувачення абсурдними, але і суд першої інстанції, і апеляційний присудили йому штраф у сімнадцять тисяч гривень. Юристи ж зазначають, що для генератора із потужністю менше ніж 5 МВт, ліцензія не потрібна. “Ця ситуація дуже неприємна, ми розуміємо, що в дуже складних часах і бізнес, і прості люди, і фрілансери вони мають десь працювати. До того ж, створюються перешкоди для підприємницької діяльності, для існування громадян в стані війни, це просто аморальний поступок”, - зазначають адвокати.

Дмитро став заручником ситуації, кажуть юристи, бо українські закони не адаптовані під форс-мажори війни. Насправді ж бізнес став підтримкою для багатьох одеситів. Під час блекаутів чимало підприємців працювали у збиток, бо весь заробіток спалювали на пальне для генераторів. “Я зробив те що міг і те що повинен був зробити. В мене є багато відгуків від наших відвідувачів. Я не залишився без роботи і мені було на що жити”, - каже підприємець.

Тепер Дмитро збирає гроші на штраф, а згодом хоче подавати скаргу до Європейського суду з прав людини.

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