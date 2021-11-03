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На Одещині мама-іноземка забрала занедбану дитину з інтернату: що сталося

На Одещині мама-іноземка забрала занедбану дитину з інтернату: що сталося

ТСН.ua

Це усиновлення закордон  уже переросло у  міжнародний скандал.

З пролежнями та гнійною  інфекцією, у занедбаному стані сироту Діанку мама із США  забрала з інтернату з Одещини

Це усиновлення закордон уже переросло у міжнародний скандал. Усього за пару тижнів у новій сім'ї та з лікуванням  дівчинка ожила і рани загоїлись, а мама іноземка написала скарги у всі інстанції на дитячий будинок, бо переживає що і інші діти там у такому ж стані, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 2 листопада.

Мама усиновлювачка із США на відео Діанки у перший день після  інтернату не може дивитись спокійно.  Вона все пролікувала і рани сама особисто обробила  одразу ж. Діанці - 14 років у  неї складна розумова відсталість та  інвалідність. Від неї відмовились майже одразу з народження і все своє життя дівчинка жила в спецінтернаті для таких важкохворих дітей на Одещині. Фото Діанки запало в серце усиновлювачці із США Христині. Жінка  має свою дорослого   сина і вирішила своє  життя присвятити служінню дітям.  Вона вже усиновила двох  важкохворих дітей з  України. Діанка стала третьою.

Жінка визнає, що вона розуміє що діти складні,  розуміє що в інтернаті не вистачає рук, але  як досвідчена усиновлювачка вона уже може порівняти   і каже, саме в Красносільському  будинку інтернаті  дитина була дуже занедбана.    

Американка написала офіційні скарги на недогляд у всі українські інстанції. Понад  місяць чекала відповіді. Отримала відписки про проведену перевірку і де їх пересилають в іншу службу. ТСН  не дочекалась офіційного коментаря і журналісти спробували просто під воротами отримати відповіді на звинувачення.

В інтернат ТСН не пускають через карантин, хоча кажуть усі перевірки вони пройшли. Кована огорожа із позолоченими верхівками  - такий  ззовні  інтернат. Тут перебуває  сто сорок важкохворих дівчат та жінок від 5 до 33 років,  серед яких  33 прикуті до ліжка дитини. Сам заклад має понад пів сотні гектарів території, і більш  як сотню персоналу. Закладу 40 років,  але це перша усиновлена в його історії дитина.  

Тим часом - за два місяці життя вдома Діанку не впізнати. Жінка розповідає у соцмережах про найменший прогрес.  Дитина,  яка нічого не могла тримати руками і не знала, що таке вода  - нині сама просить і тягнеться  за пляшечкою. Дівчинка ще проходить обстеження та лікування,  але шкіра уже здорова.  А час дитина проводить у сімейних забавах із  братиком та сестричкою, теж з України. Сімейне тепло змінило кожну з цих усиновлених дітей, але і про їхню батьківщину тут пам'ятають.  

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що щоб не заважали, у психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу пацієнтів замикають на навісний замок у кімнаті з телевізором

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