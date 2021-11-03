На Одещині мама-іноземка забрала занедбану дитину з інтернату: що сталося

Це усиновлення закордон уже переросло у міжнародний скандал.

З пролежнями та гнійною інфекцією, у занедбаному стані сироту Діанку мама із США забрала з інтернату з Одещини.

Це усиновлення закордон уже переросло у міжнародний скандал. Усього за пару тижнів у новій сім'ї та з лікуванням дівчинка ожила і рани загоїлись, а мама іноземка написала скарги у всі інстанції на дитячий будинок, бо переживає що і інші діти там у такому ж стані, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 2 листопада.

Мама усиновлювачка із США на відео Діанки у перший день після інтернату не може дивитись спокійно. Вона все пролікувала і рани сама особисто обробила одразу ж. Діанці - 14 років у неї складна розумова відсталість та інвалідність. Від неї відмовились майже одразу з народження і все своє життя дівчинка жила в спецінтернаті для таких важкохворих дітей на Одещині. Фото Діанки запало в серце усиновлювачці із США Христині. Жінка має свою дорослого сина і вирішила своє життя присвятити служінню дітям. Вона вже усиновила двох важкохворих дітей з України. Діанка стала третьою.

Жінка визнає, що вона розуміє що діти складні, розуміє що в інтернаті не вистачає рук, але як досвідчена усиновлювачка вона уже може порівняти і каже, саме в Красносільському будинку інтернаті дитина була дуже занедбана.

Американка написала офіційні скарги на недогляд у всі українські інстанції. Понад місяць чекала відповіді. Отримала відписки про проведену перевірку і де їх пересилають в іншу службу. ТСН не дочекалась офіційного коментаря і журналісти спробували просто під воротами отримати відповіді на звинувачення.

В інтернат ТСН не пускають через карантин, хоча кажуть усі перевірки вони пройшли. Кована огорожа із позолоченими верхівками - такий ззовні інтернат. Тут перебуває сто сорок важкохворих дівчат та жінок від 5 до 33 років, серед яких 33 прикуті до ліжка дитини. Сам заклад має понад пів сотні гектарів території, і більш як сотню персоналу. Закладу 40 років, але це перша усиновлена в його історії дитина.

Тим часом - за два місяці життя вдома Діанку не впізнати. Жінка розповідає у соцмережах про найменший прогрес. Дитина, яка нічого не могла тримати руками і не знала, що таке вода - нині сама просить і тягнеться за пляшечкою. Дівчинка ще проходить обстеження та лікування, але шкіра уже здорова. А час дитина проводить у сімейних забавах із братиком та сестричкою, теж з України. Сімейне тепло змінило кожну з цих усиновлених дітей, але і про їхню батьківщину тут пам'ятають.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що щоб не заважали, у психоневрологічному інтернаті Кривого Рогу пацієнтів замикають на навісний замок у кімнаті з телевізором

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