На Одещині зі звичайних морських контейнерів роблять тимчасове житло для переселенців: який має вигляд оселя

Цей проєкт, кажуть, започаткували ще до великої війни, його задумували як соціальне житло для безхатьків і навіть гадки не мали, що він стане прихистком втікачам від бойових дій.

На Одещині виготовляють тимчасове житло для переселенців, які втратили дім через війну. Його обладнують зі звичайних морських контейнерів. Усього в селищі під Одесою планують зробити сто двадцять таких приміщень, в яких можна розселити пів тисячі мешканців і на території імпровізованого містечка вже з’явилися перші мешканці, йдеться в ТСН.

Родина п’ятирічної Софійки з Донеччини, але її маленький братик з’явився на світ уже на Одещині. Для родин с немовлятами в цьому містечку приміщення підвищеного комфорту. “Ми виїжджали в паніці, встигли взяти тільки документі. Ми боялися навіть, що нас по дорозі наздожене, так свистіли всі кулі, гранати”, - розповідає Катерина.

Більшість мешканців містечка живуть в будиночках з морських контейнерів. Кажуть, хоч це і не дім у повному сенсі, але є дах над головою, тепло, вода і бодай якась приватність. “Тут у нас маленька кухонька, всі електроприлади у нас є, ну і місце для відпочинку. Скажемо так, спартанські, але все є у нас. Сподіваємося, що все одно додому потрапимо, переживаємо за своє місто, за Бахмут”, - додає Сергій.

Переобладнання одного контейнера обходиться у чотири-п’ять тисяч доларів. Цього, кажуть мешканці, досить, аби почуватися комфортно. В кожному будиночку можуть жити троє-четверо людей. Вони отримують тут ще й триразове харчування. Такої кількості нужденних, зізнаються волонтери, не очікували. “З кожним днем ми розуміємо, що потреба все більше і більше. Наступний крок - це буде установка пральної, в нас ще не обладнана кухня. Навіть якщо, Дай Боже, перемога буде, вже завтра люди тут залишаться на дуже довгий строк”, - певні волонтери.

Цей проєкт, кажуть, започаткували ще до великої війни, його задумували як соціальне житло для безхатьків і навіть гадки не мали, що він стане прихистком втікачам від бойових дій. “У них дома зруйновані, немає куди їм повертатись. З Бахмута є кілька сімей, тому проєкт, думаю, має перспективу навіть після війни. До нас часто дуже звертаються, ми тільки робимо, одразу заселяємо, навіть, якщо чесно, не встигаємо”, - каже голова місії Федір Герасімов.

Ініціативі допомагають благодійники. Організатори ж планують зробити такі містечка і в інших областях України. “Ми вже розробляємо проєкт у Києві, десь на три гектари, ми плануємо там набагато більше - близько трьохсот будиночків. Це дуже актуально у великих містах, як Харків, Київ, Одеса, може західна частина України”, - додає голова місії.

В соцмістечку вже мешкає 48 родин – переселенці з Херсонщини, Миколаївщини та Донеччини. Ті, хто оселився, допомагають волонтерам облаштовувати інші будиночки, або пораються на кухні. Через те, що містечко постійно росте, волонтерам потрібна будь-яка допомога.

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