На Одещині під час відпочинку зникла 10-річна Софія: дитину шукають вже четверту добу (фото, відео)

Рятувальники шукають Софію Потьомкіну / © ДСНС

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Четверту добу на Одещині тривають пошуки десятирічної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі і її вітром віднесло у відкрите море. Рятувальники обстежили майже десять кілометрів узбережжя, а водолази прочісали вісім гектарів підводної та понад двісті — надводної території.

Увесь цей час на базі відпочинку, біля якої стався інцидент, на результати пошуків чекає прабабуся дівчинки, вона разом з дитиною відпочивала на пляжі. Він, до речі, — офіційно закритий для відвідування.

Чому люди ризикують життям і нехтують правилами безпеки — кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

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Що відомо про зникнення дитини на Одещині

Колючий дріт та таблички із написами «обережно, заміновано». Ось так виглядають пляжі від одеської Лузанівки аж до миколаївського Очакова. Тут вже кілька років украй небезпечно — берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Утім обмежити кожен метр доступу до моря неможливо – попри небезпеку відпочивальники вперто пробираються до води.

До моря беруть з собою і дітей. Так сталося і з десятирічною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.

Рятувальники наголошують, що нехтування заборонами унеможливлює швидку допомогу в разі біди.

Артем Подьячев, начальник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС Одещини: «Небезпека стихійного пляжу — це те, що вони не обладнані рятувальними постами, вони не обстежені піротехніками, їх немає в реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якби люди відпочивали на обладнаних пляжах, можливо, чергував би якийсь човен і могли б одразу зреагувати й врятувати».

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Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище – коли відпочивальники випливають на надувних матрацах, і їх швидко відносить течія.

Артем Подьячев, начальник відділення підводного розмінування ГУ ДСНС Одещини: «Ну, по-перше, це не плавзасіб, а це, найімовірніше, щоб просто відпочивати десь на метровій глибині, і те — у присутності дорослих. Тому що матраци — вони більші за дітей, і ті фізично не зможуть упоратися з течією та поривом вітру для того, щоб повернутися на берег».

Як у відкритому морі шукають дитину

Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше двох кілометрів. Згодом — вже у відкритому морі — військові моряки на катері знайшли надувне коло, але дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази, через течію територію обстеження дна значно розширили.

Євген Корецький, водолаз-сапер: «Є течія, але вона там з’являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок свого руху, тобто постійно стежити за своїм напрямком. Якби були точні дані або свідки, які б вказали точне й останнє місцезнаходження, то було б набагато простіше».

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Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон, адже коли посилюються хвилі, через каламутну воду видимість для водолазів погана.

Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують: офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже два десятки. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже — небезпечними.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 22 червня | СМЕРТЕЛЬНІ обстріли! ПОЖЕЖА у ВОРОНЕЖІ! ПОШУКИ ДИТИНИ в МОРІ

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