На Одещині цивільні вперше збили російський "Шахед": відео

Цивільні вперше збили російський "Шахед" / © Associated Press

Реклама

На Одещині цивільні відкрили сезон полювання на російські «Шахеди». І вперше самотужки збили безпілотник швидкісним дроном-перехоплювачем. Екіпаж із трьох добровольців зміг відстежити та знищити ворожу ціль за допомогою апарату «Чорний принц», спроєктованого інженерами з Ізмаїла.

Як колишні футболісти та геймери закривають небо над Придунавʼям — бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

«Чорний принц» проти російського заліза

Російський «Шахед» цілив по Ізмаїльському району, але був підбитий і впав у лісосмузі. Його наздогнав та знищив цивільний екіпаж. Для атаки використали експериментальний перехоплювач, розроблений місцевими фахівцями.

Реклама

«Хачик», інженер: «Це експериментальний борт, він називається „Чорний принц“. Саме таким літачком було уражено „Шахед“. Він достатньо швидкий, може доганяти не тільки „Шахеди“, а і БПЛА іншої модифікації».

Інженер, який готував борт до старту, — громадянин Росії. Свого часу він переїхав до України, одружився і тепер захищає нову батьківщину.

«У мене до росіян таке ставлення — я їх сюди не звав. Захищати мою сім’ю таким чином не треба, бо я буду захищати і захищати дуже агресивно», — каже «Хачик».

Екіпаж добровольців: ветеран та геймер

Штурман із позивним «Nevo» — колишній військовий, який демобілізувався через втрату кінцівки, але не припинив боротьбу. Тієї ночі екіпаж вперше вийшов на чергування.

Реклама

«Nevo», штурман-оператор ДФТГ: «Нам повезло те, що він йшов такою місцевістю, що ми його спокійно могли у будь-яку секунду знищити. У нас не було ніяких населених пунктів, ніякої критичної інфраструктури — був карт-бланш на вільне полювання».

Безпосередньо керував перехоплювачем 22-річний оператор «Кеш», у минулому — професійний футболіст та геймер. Під час першої атаки його дрон ледь не впав через турбулентність від гвинта «Шахеда».

«Кеш», оператор дрона-перехоплювача: «Мене кидає вниз, і я думаю, що це все. Але коли є критична ситуація, ти падаєш не до рівня своїх очікувань, а до рівня своєї підготовки. Я швиденько зміг свій борт вирівняти і знову зайти на ту ціль. Коли відбулося ураження, усі стрибали і казали: давай другий, запускай ще один!»

Технологічне «ноу-хау» та підтримка громад

Прикривали пілотів бійці мобільної вогняної групи (МВГ), які теж є добровольцями. Вони використовують унікальну систему наведення.

Реклама

«Хантер», кулеметник МВГ: «У нас ноу-хау, ми перші, хто працює з VR-окулярами. Стоїть приціл тепловізійний. Плюс такого способу, що я не відволікаюсь на сторонні предмети, а бачу тільки ціль і тільки небо навколо цілі».

Місцева влада визнає: довірити цивільним дрони з вибухівкою було ризиковано. Тепер же, після успішного іспиту боєм, добровольців планують заохочувати фінансово. Громади вже приймають програми для матеріально-технічного забезпечення таких груп.

Роботи в екіпажів вистачає — порти Придунавʼя під щоденними атаками. Кількість екіпажів планують розширювати, аби повністю закрити небо над стратегічними об’єктами.

