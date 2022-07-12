На Одеській кіностудії виготовляють маскувальний грим для бійців, який ще захищає від сонця і зволожує шкіру

Тамтешні фахівці розробили власну формулу – сонцезахисну та водостійку, і навіть збираються її запатентувати. Кольори гриму замовляють самі військові залежно від місцевості та погоди, йдеться в ТСН.

Гримери Одеської кіностудії з’єднують компоненти для майбутнього тактичного гриму, який необхідний бійцям, як і маскувальна сітка для зброї. Непомітний, а значить захищений. Вояки маскують усі відкриті ділянки шкіри – обличчя, шию, руки. Донедавна на кіностудії грим готували виключно для акторів, а нині його передають бійцям на "нуль". «Відгуків багато, на жаль, немає фото. Не можна показувати обличчя. Для мене дуже важливо, щоб шкіра залишалася здоровою. Можна в ньому бути декілька діб та це повинно захищати шкіру та не впливати на неї погано», – переконує художниця з гриму Катерина Дубчак.

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Якість та кольори готового гриму тестують на добровольцях: учнях кіношколи. До суміші багато вимог, аби не стікала від поту та дощу, захищала від сонячних променів, не шкодила шкірі, ба більше – саме цей грим доглядає за шкірою – зокрема, зволожує її.

Змити грим можна лише чимось масним – в польових умовах, тією ж соняшниковою олією. Якщо її нема, можна скористатися навіть шматочком сала, або жиром із банки тушонки.

Кольори гриму для бійців замовляють самі військові – залежно від місцевості та погоди. Нині в палітрі – чорний, коричневий та зелений. Якщо на грим чекають захисники на півдні, то гримери додають ще й жовтий - колір вигорілих на сонці рослин.

В умовах війни готовий грим швидко став дефіцитом, а от компоненти до нього ще можна дістати. Для досвідченого гримера визначити формулу суміші та створити потрібний колір не надважке завдання. Коштує такий зроблений власноруч грим набагато дешевше, ніж готовий. А на передовій він зможе захистити життя.

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