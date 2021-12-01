На одеському підприємстві із виготовлення паштету стався витік хлору з 800-літрової діжки

Людей з підприємства евакуювали, триває ліквідація наслідків.

В Одесі під час вантажних робіт сталася розгерметизація вісімсотлітрової діжки з хлором. Отрута одразу полилася на землю, тож довелося з зони ураження виводити працівників і викликати рятувальників. В центрі аварії концентрація небезпечного хлору підвищилася у кілька десятків разів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На підприємстві досі працюють рятувальники, адже аварію поки остаточно не ліквідували, але запах хлору у повітрі вже не відчувається. Це завод з виробництва паштету, витік тут стався близько 10 ранку, нині тут чергують, окрім рятувальників, ще й медики. До них звернувся лише водій пожежної машини, але від госпіталізації відмовився.

Поряд з місцем аварії ще кілька підприємств, одразу після витоку хлору усіх працівників звідти терміново евакуювали. Однак люди розповідали, що у повітрі довго стояв ядучий запах.

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«Почало сильно в горлі і грудях боліти і першити, почався кашель. І нас звідси вивезли. Ми побули там десь години півтори чи дві, повернулися назад, вже нічого не було», - зазначає охоронець Микола Іванюк.

Щойно рятувальники прибули на місце, група хімзахисту наклала на діжку з хлором спеціальний герметичний бандаж. А саму хімічну калюжу почали заливати водою, щоб не випаровувалася далі у повітря.

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«За допомогою приладів було визначено зону можливого хімічного зараження, була оточена територія. Відділенням пожежної частини було проведене осадження та розбавлення концентрації небезпечної хімічної речовини», - зазначив начальник групи хімзахисту Олександр Федоров.

Паралельно фахівці перевіряли концентрацію хлору у повітрі. Якщо одразу після аварії перевищення припустимої норми було аж у 98 разів, то нині ситуація значно краща. На відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення хлору не фіксують, кажуть рятувальники.

Нині фахівці з’ясовують причини розгерметизації діжки. Зокрема чи не було порушено умов зберігання та транспортування хлору.