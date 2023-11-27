На один снаряд ЗСУ - прилітає 10 російських: що відбувається на фронті та якою є стратегія Росії

Російська окупаційна армія увійшла до промислової зони на південному сході Авдіївки і видає це за неабиякий військовий успіх. Нашим хлопцям важко утримати позиції, коли ворог має п’ятикратну перевагу. Він також давить на оборонців міста з флангів.

Про це йдеться у сюжеті військового кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Воїни ЗСУ розповіли про стратегію окупантів

ТСН побувала в Авдіївці, де воює група Олега Сєнцова з 47-ї бригади. Тут окупанти постійно наступають, а воїни захищають Україну в складних умовах, проте не здаються, навіть коли потрапили у напівоточення.

Військові кажуть, що стратегія ворога - створити максимальну кількість точок напруги, щоб бракувало людей для оборони українських позицій. Бахмут, Соледар, Кремінна – і на цих напрямках окупанти теж переходять в наступ.

Ситуація на фронті

"Щоб ви собі розуміли, на один артилерійський снаряд у відповідь прилітає десять рашистських", - каже боєць 10-ої ОГШБр "Живчик".

П’ятикратної переваги, як в Авдіївці, ворог на Бахмутському напрямку не має, але йому вистачає сил, аби щодня посилати на штурм свої групи.

Для нашого просування вперед конче потрібен паритет в артилерії. Проте, з середини жовтня, як з’ясували західні медіа, постачання снарядів навпаки - скоротились на третину.

Війна Росії проти України

ПЗРК Stinger на війні

Режим економії змушує українців з математичною точністю палити ворожу техніку, яка виїжджає з Бахмута.

"ПЗРК Stinger - та сама зброя, про яку, на прохання надати її Україні, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін сказав - "This is impossible". Тобто це неможливо. Це було в такі ж осінні дні, рівно два роки тому. А зараз Stinger - звичайна річ. Тож все можливо, і наші хлопці достатньо швидко можуть оволодіти будь-якою зброєю, яка потрібна для перемоги України", - зазначає Андрій Цаплієко.

Воїн Владислав мріє вполювати зі Stinger ворожий літак. Раніше він спробував збити крилату ракету Х-101. Але тоді його старий радянський ПЗРК відмовив.

Військовий Владислав та ПЗРК Stinger

Захисник України воює на протезі

Пік ворожих атак зараз в районі Кліщіївки. Від тактики малих піхотних груп ворог переходить до механізованих штурмів. Вчора зранку лише 92-а штурмова бригада спалила агресорам чотири броньовані машини. Чисельна перевага ворожої артилерії на всій лінії фронту змусила Збройні сили шукати інше рішення. І ним стало FPV-дрони.

Потенціал FPV - дронів-камікадзе, відкрили українці. Проте, Росія швидко обігнала Україну в кількості FPV на фронті. Переграти Росію можна лише за рахунок тактики, вважає підрозділ Code 9.2 - організовувати комбіновану атаку дронів.

Роман Ендік, оператор підрозділу Code 9.2 каже, що на його рахунку вже більше сотні ліквідованих окупантів. Роман воює на протезі. Він був розвідником, на міні відірвало ногу.

"Відсиджуватися вдома мені не дозволить ні совість, ні честь, ні присяга. Загинули хлопці, у тому числі й той, хто мене витягував", - каже військовий.

Роман Ендік

Робота снайперів на фронті

Є й інший вид озброєння, де перевага за українцями. Снайпер з бригади Нацполіції "Лють" врятував нашого розвідника, коли знищив поруч з ним окупанта. А снайпер СБУ встановив світовий рекорд, поціливши у ворога з відстані в три тисячі вісімсот метрів. На такій дистанції працює міномет.

Біля лінії фронту є школа снайперів, яка постійно змінює своє місце розташування.

"Ми кажемо, що це війна артилерії і дронів, але раптом з'ясовується, що без снайперів нічого не виходить", - каже керівник фронтової школи снайперів "Альфа-Браво" Віктор Еланський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти увійшли до Авдіївської "промки"! Як поміняє це ситуацію на фронті? Репортаж з передової

Нагадаємо, російські війська продовжують свою третю спробу захопити Авдіївку на Донеччині і на 27 листопада під містом тривають запеклі бої. Однак окупанти наразі не дійшли ні до коксохімічного заводу, ні до промзони.

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