На одну ніч вирішили виїхати з будинку і врятувались: нічна атака на Харківщину знищила дім родини

На Харківщині п’ятеро поранених після того, як росіяни атакували регіон ракетам та безпілотником. Лише по Харкову запустили дев’ять ракет С-300. Влучили в об’єкти інфраструктури, житловий сектор та в адмінспоруду. Там не тяжкі поранення отримали троє співробітників. Ще двоє чоловіків шпиталізовані після атаки “Шахеда” на критичну інфраструктуру в Ізюмському районі, йдеться в ТСН.

“Обстріл здійснювався зокрема по Новобаварському району. Влучили по об’єктам інфраструктури та по приватним домоволодінням”,- зазначають в місцевій прокуратурі.

Пані Тетяна вже спала, коли вибухнуло у її дворі. Уламки ракети залетіли до хати і зайнялась пожежа. “Не можу надвір пробратися. Ну, зрозуміла, треба води. Слава Богу, там була вода. Я поки що загасила пожежу”, - розповідає вона.

Жінка переселенка з Північної Салтівки. Торік після чергового прильоту у її дім переїхала до подруги, яка евакуювалась закордон. “Чоловік у мене у санаторії живе. Він каже мені: “Яйця в один кошик не можна складаит. Загине, так хтось один”. Ми на північній таке пережили, що жах”, - згадує жінка.

Тетяна від ночі тремтить і плаче, не знає, як сказати подрузі, що їй нікуди повертатись. Ракета влучила у подвір’я, де живе Тетяна, поруч із сусідською хатою. Утворилась вирва завглибшки метрів 5. Вибуховою хвилею зруйнувало хату. Зараз вона нагадує якусь стареньку зруйновану господарчу споруду, але це був двоповерховий будинок, в якому мешкала родина. Буквально на одну ніч вирішили заночувати в іншому місці і це рішення врятувало їм життя.

Дві з дев’ятьох ракет, які запустили росіяни, розірвалися у повітрі. Решта влучили по цивільній інфраструктурі. Від прильотів кілька вулиць були без світла. Втім, енергетики та комунальники оперативно ліквідували ці наслідки.

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