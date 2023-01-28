На околицях Вугледара тривають справжні дуелі реактивної артилерії: ворог кидає резерви на штурм

Від початку нового наступу росіян на Вугледар, військові знищили понад два десятки російських танків та бронемашин, понад сотню окупантів більше ніколи й нікому не завдадуть шкоди.

Одразу з кількох напрямків росіяни атакують Вугледар. П’яту добу, як на цьому напрямку із новою силою спалахнули жорсткі, цілодобові протистояння. Окупанти кидають у бій резерви: піхоту на броні за підтримки танків. З дистанції, і сам Вугледар, і навколишні села обстрілює ворожа ствольна та реактивна артилерія, йдеться в ТСН.

Напередодні у сусідній з Вугледаром Богоявленці, під час удару реактивними “Градами” загинули двоє цивільних. “Та три дні “Градами”. Та кожен день. Вчора вбиті люди. Жінка, я не знаю скільки їй, мабуть десь років 80. І чоловік, десь - 60, мабуть”, - розповідає мешканка Богоявленки.

У військових медиків на стабілізаційному пункті ближче до передової від початку тижня різко збільшилась кількість роботи. “Три доби. Зараз три доби, після тривалого достатньо, відносного, такого тихого періоду, за останні три доби з’явилось більше роботи. У зв’язку з посиленням інтенсивності бойових дій. Ну і наступу ворога”, - каже військовослужбовець стабілізаційного пункту ЗСУ Михайло.

На обрії лунають вибухи, усе довкола оповите кіптявою й у небо безперервно здіймаються нові стовпи диму - там український Вугледар. Від вечора 24 січня росіяни розпочали там масовану артпідготовку, вперед посунула ворожа піхота. “Бронегрупа у складі танку і 3-4 БМП, вони так намагаються заходити і, тобто, коли вже максимально близько під’їжджають вони до позицій і, тобто це дистанція до 100-150 метрів, висаджується десант і так рухається, такими перекатами до наших позицій”, - розповідає військовослужбовець ЗСУ “Фенікс”.

Саме такими бронегрупами, ворог атакує одночасно з трьох напрямків - у лоб, вздовж автошляху, що йде з Павлівки на Мар’їнку та з обох флангів. Навпроти Микільського та Шевченка річка Кашлагач занадто вузька і не становить серйозної перепони для росіян. З неба багато раз на добу ворожий наступ підтримує фронтова авіація. “Авіація діє на ділянці саме прориву противника. Переважно на Вугледарському напрямку, на Павлівському напрямку”, - додає “Фенікс”.

“Кожен день! Ну, найбільше я рахував - 9 разів було, захід”, - каже військовослужбовець стабілізаційного пункту ЗСУ В’ячеслав.

І по самому Вугледару, і позиціях українських військових навколо міста не припиняє бити ворожа артилерія, особливо “Гради”. На околицях Вугледара тривають справжні дуелі реактивної артилерії. Напередодні чверть пакета російських реактивних ракет вибухнули поблизу позицій наших протитанкістів, а на стабпункт надійшло повідомлення: готуватися прийняти пораненого. Бойовим медикам знадобилося не довше 20 хвилин, аби стабілізувати військового, якому під час вибуху ворожого “Граду” відірвало кисть, провести знеболення й підготувати пораненого для евакуації до тилового шпиталю. “Це, противотанкісти хлопці, які були на чергуванні і чекали на ці два танка й два БМП, що нам передали, що рухаються по Павлівкі”, - каже В’ячеслав.

За своїх поранених побратимів укоаїнські воїни змусили ворога заплатити. Від початку нового наступу росіян на Вугледар, військові знищили понад два десятки російських танків та бронемашин, понад сотню окупантів більше ніколи й нікому не завдадуть шкоди. “Намагаємось видавлювати їх з цих позицій саме і артилерією, і перш за все стрілковими боями”, - кажуть військові.

Завдяки влучній роботі наших артилеристів та за підтримки з неба, українські піхотинці - тримають фронт. До ночі п’ятниці, інтенсивність ворожого артилерійського вогню навколо Вугледара суттєво знизилась.

Читайте також:

Хто в Росії ухвалює рішення замість Путіна: астролог Влад Росс дав відповідь

У який міф щодо Криму досі вірить Захід і чи не стане це перешкодою у його деокупації: експертка дала відповідь

Пінг-понг з Ватутіним: чому в Києві досі не прибрали пам’ятник радянському генералу