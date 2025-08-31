ТСН у соціальних мережах

На оренду квартири йде майже вся зарплата: скільки коштує житло у Львові

Ціни на житло зросли — в яких районах можна знайти вигідні варіанти.

Оренда квартири у Львові

Оренда квартири у Львові / © ТСН

У Львові зріс попит на оренду житла у високий сезон, а разом з ними підвищилися і ціни. Щоб зняти 3-кімнатну квартиру доведеться викласти майже усю середню зарплату. Водночас, ймовірно, вартість ще трохи підскочить найближчим часом.

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові та в якому районі дешевше, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Скільки коштує оренда квартир у Львові

Станом на кінець серпня 2025 року середня вартість оренди квартир у Львові, за даними сайту з пошуку нерухомості ЛУН, виглядає так:

  • 1-кімнатні квартири — 19 000 грн. За останні півроку ціна зросла на 10%

  • 2-кімнатні квартири — 23 000 грн. Вартість збільшилась на 14%.

  • 3-кімнатні квартири — 29 000 грн. Ціни зросли найбільше, на 26%

Оренда квартири у Львові

Ціни по районах: від найдешевшого до найдорожчого

Вартість оренди відрізняється залежно від розташування. Найдорожчий район Сихівський — тут в середньому просять 20 000 грн за 1-кімнатну квартиру. Тоді як найдоступніше житло можна знайти у віддалених від центру районах міста:

  • Личаківський — 16 500 грн

  • Залізничний — 16 900 грн

  • Галицький — 19 000 грн

  • Шевченківський — 19 000 грн

  • Франківський — 19 000 грн

Оренда квартири у Львові

Середня ціна оренди 2-кімнатної квартири у Львові:

  • Сихівський — 18 000 грн

  • Залізничний — 20 100 грн

  • Личаківський — 21 100 грн

  • Галицький — 24 800 грн

  • Франківський — 25 000 грн

  • Шевченківський — 25 300 грн

Скільки відсотків зарплати йде на оренду у Львові

Оренда житла у Львові «з’їдає» велику частину доходу. В середньому, на оренду 1-кімнатної квартири львів’яни витрачають 64% своєї зарплати. Про це свідчить дослідження ЛУН та Work.ua. Для просторішого житла цей показник зростає: на 2-кімнатну квартиру може йти до 75% зарплати, а на 3-кімнатну — понад 95%.

Варто зазначити, що економісти та фінансові консультанти радять витрачати не більше 30% від місячного доходу на оренду житла. Це вважається оптимальною часткою, яка дозволяє покривати базові витрати, відкладати заощадження та мати кошти на інші потреби. Втім із середньою зарплатою у Львові це зробити важко.

Оренда квартири у Львові

Як швидко здаються квартири

Квартири у Львові здаються швидко, це підтверджує стійкий попит на житло в місті. У середньому, термін пошуку орендаря скоротився до 7 днів у високий сезон, який припадає на кінець серпня — вересень.

Що буде з цінами далі та що на них впливає

Експерти ринку нерухомості очікують подальшого зростання цін в Україні, зокрема у Львові. Основним фактором, що впливає на вартість, є попит. Наплив внутрішніх переселенців та студентів не лише підтримує ціни, а й підштовхує їх вгору. Тож найближчим часом ціни можуть трохи підскочити.

Нагадаємо, у Києві можна придбати квартиру за 10 тисяч доларів (це близько 414 тисяч гривень). Який вигляд має таке житло.

