На Оріхівському напрямку росіяни пішли у наступ: військові ЗСУ відверто розповіли про сиутацію

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

У майстерні 118 механізованої бригади власноруч збирають плати підриву, «прошивають» дрони і роблять усе, щоби на полі бою наша «пташка» спрацювала точно по цілі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Дрони змінюють хід війни і це доводять останні події на полі бою, кажуть воїни 118 бригади. Нещодавно захисники зупинили механізований наступ росіян. Окупанти намагались прорватись на Оріхівському напрямку, але далеко не дійшли.

Реклама

«Нашим хлопцям вдалось знищити танк, три 3 БМП та 4 багі і „задвохсотити“ 38 окупантів, ще троє окупантів зазнали поранення», — каже керівник відділу комунікації 118-ї бригади Дмитро Пелих.

Та перш, ніж відправити FPV-дрони на передову, їх мають вдосконалити у майстерні. Тут на 3Д-принтері друкують корпуси для плат підриву.

«Хлопці перепрошивають, підготовлюють дрони на позиції, батки, FPV тестують, щоб у хлопців не було ніяких питань на позиціях, щоб тільки була ціль і більш нічого», — каже «Студент».



Крихітні запчастини готові та спаяні. Тоді вже їх приєднують до дрона. А далі — робота комп’ютерників: вони встановлюють на безпілотник програмне забезпечення, яке працює саме на тих частотах, які потрібні пілотам.

Робота дрона по російській техніці / © ТСН

«Ми прошиваємо аби всі літали з однієї щогли, з одного ретранслятора, також за необхідності ми змінюємо частоти керування, частоти відео, аби могли обходити РЕБи росіян», — каже «Сокіл».

Реклама

Всі воїни, які працюють у майстерні, з чималим бойовим досвідом. Вони як ніхто знають, як на передовій важлива сучасна техніка. Зараз відкрили збір аби закупити першу партію дронів-камікадзе літакового типу.

Вдосконалені дрони рятують життя, і здатні зупинити окупантів, які не полишають надії дійти до Запоріжжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 7:00 новини 13 серпня. РФ робить Р*БІВ з КНДРівців. У ЗМІ злили ДЕТАЛІ зустрічі ТРАМПА та ПУТІНА