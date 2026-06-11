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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

На острові Хортиця з'явились незвичні злодії: крадуть їжу, одяг та взуття (відео)

У Запоріжжі на острові Хортиця помітили диких кабанів. Екологи розповіли, чи безпечні тварини.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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На Хортиці побільшало диких кабанів

На Хортиці побільшало диких кабанів / © pixabay.com

У Запоріжжі на острові Хортиця — справжнє нашестя диких кабанів. Такої кількості тварин тут не бачили з 2018 року, кажуть екологи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тоді кабани зникли через спалах африканської чуми. Але популяція почала відновлюватись: скільки на Хортиці кабанів, і порахувати неможливо. Бо ж під час війни запровадили певні обмеження моніторингу. Зараз вепри дуже полюбили прогулюватись пляжами.

Зовсім не бояться відпочивальників, навпаки, підходять до них та не соромляться тягнути все, що погано лежить, — їжу, одяг та взуття.

Працівники заповідника наголошують: кабани не агресивні, проте їх краще не дражнити, бо ж можуть показати норовливий характер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВЛУЧАННЯ у 5-ПОВЕРХІВКУ! ВИМОГИ РУМУНІЇ до УКРАЇНИ! Де НАРОДИЛАСЯ ПАНДОЧКА | ТСН за ДЕНЬ 11 червня

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Дата публікації
Кількість переглядів
315
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