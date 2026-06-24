У Києві пролунав вибух: що сталося

У Києві вибухнула квартира / Фото: ілюстративне / © Крымский ветер

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Сьогодні зранку, 24 червня, на Печерську у Києві вибуховою хвилею було зруйновано балкон житлового будинку.

У Києві, на Печерську, пролунав вибух у житловому будинку. Вибухнуло у квартирі на першому поверсі будинку на бульварі Міхновського. Про це повідомляє ТСН.ua.

У Києві стався сильний вибух: що відомо

Вибуховою хвилею на вулицю викинуло частину балкона і віконних рам. З квартири, де стався вибух, виходить чорний дим.

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У поліції Києва розповіли, що у помешканні тривалий час ніхто не проживав.

«Стався вибух побутового характеру — попередньо замкнуло техніку, яка була там увімкнена. У квартирі уже пів року ніхто не проживає, бо власниця за кордоном. Обійшлося без потерпілих», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

На місці працюють всі міські служби. Пожежу, яка сталася у квартирі після вибуху, рятувальники вже загасили.

Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

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