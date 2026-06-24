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У Києві пролунав вибух: що сталося
У Києві на Печерську стався вибух у квартирі житлового будинку, через що вибухова хвиля зруйнувала балкон та вибила вікна. Попередньо, причиною могла стати несправна техніка.
Сьогодні зранку, 24 червня, на Печерську у Києві вибуховою хвилею було зруйновано балкон житлового будинку.
У Києві, на Печерську, пролунав вибух у житловому будинку. Вибухнуло у квартирі на першому поверсі будинку на бульварі Міхновського. Про це повідомляє ТСН.ua.
У Києві стався сильний вибух: що відомо
Вибуховою хвилею на вулицю викинуло частину балкона і віконних рам. З квартири, де стався вибух, виходить чорний дим.
У поліції Києва розповіли, що у помешканні тривалий час ніхто не проживав.
«Стався вибух побутового характеру — попередньо замкнуло техніку, яка була там увімкнена. У квартирі уже пів року ніхто не проживає, бо власниця за кордоном. Обійшлося без потерпілих», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
На місці працюють всі міські служби. Пожежу, яка сталася у квартирі після вибуху, рятувальники вже загасили.