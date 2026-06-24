ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунав вибух: що сталося

У Києві на Печерську стався вибух у квартирі житлового будинку, через що вибухова хвиля зруйнувала балкон та вибила вікна. Попередньо, причиною могла стати несправна техніка.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Коментарі
У Києві вибухнула квартира

У Києві вибухнула квартира / Фото: ілюстративне / © Крымский ветер

Сьогодні зранку, 24 червня, на Печерську у Києві вибуховою хвилею було зруйновано балкон житлового будинку.

У Києві, на Печерську, пролунав вибух у житловому будинку. Вибухнуло у квартирі на першому поверсі будинку на бульварі Міхновського. Про це повідомляє ТСН.ua.

У Києві стався сильний вибух: що відомо

Вибуховою хвилею на вулицю викинуло частину балкона і віконних рам. З квартири, де стався вибух, виходить чорний дим.

У поліції Києва розповіли, що у помешканні тривалий час ніхто не проживав.

«Стався вибух побутового характеру — попередньо замкнуло техніку, яка була там увімкнена. У квартирі уже пів року ніхто не проживає, бо власниця за кордоном. Обійшлося без потерпілих», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

На місці працюють всі міські служби. Пожежу, яка сталася у квартирі після вибуху, рятувальники вже загасили.

Відео: соцмережі

Відео: соцмережі

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie