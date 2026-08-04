Не треба чекати 60 років: хто в Україні може вийти на пенсію у 40

Деякі українці можуть раніше вийти на пенсію

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Загальна пенсійна реформа в Україні передбачає щорічне збільшення вимог до страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок у 60 років. Проте чинне законодавство визначає цілу низку категорій громадян, які мають законне право отримувати пенсію за віком суттєво раніше — у 40, 50 чи 55 років, або ж зі зменшенням загального пенсійного віку.

Хто може вийти на пенсію за особливим статусом

Як зазначають у Пенсійному фонді, окремі категорії громадян мають право на призначення пенсії за віком до досягнення 60 років за наявності визначеного пільгового або загального страхового стажу:

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Учасники бойових дій та родини загиблих захисників

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Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни: Чоловіки — у 55 років (за наявності страхового стажу не менше 25 років ); Жінки — у 50 років (за наявності страхового стажу не менше 20 років ).

Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти: Батьки, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, мають право на пенсію за віком після досягнення 55 років (чоловіки) та 50 років (жінки) за наявності належного стажу.



Багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства: Мають право на пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. (За вибором матері або якщо мати не скористалася цим правом, батько, який виховував п'ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю з дитинства, має право на пенсію у 55 років при стажі не менше 20 років).



Особи, звільнені за скороченням штату або через стан здоров'я

Громадяни, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку зі змінами в організації виробництва (скорочення, реорганізація, ліквідація) або за станом здоров'я, яким на момент звільнення залишилося не більше ніж 1,5 року до досягнення 60 років: Мають право на дострокову пенсію за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у мінімальному розмірі (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).



Пільгові пенсії за шкідливі та важкі умови праці

Громадяни, які працювали на роботах із підвищеним ризиком для здоров'я, мають право на пенсію із суттєвим зниженням пенсійного віку:

За списком № 1 (особливо шкідливі та особливо важкі умови праці — підземні роботи, шахтарі, металургійне виробництво тощо): Чоловіки — у 50 років (при стажі не менше 25 років, з яких не менше 10 років на роботах за Списком № 1); Жінки — у 45–50 років (залежно від року народження та за наявності стажу не менше 20 років, з яких не менше 7,5 року за Списком № 1).

За списком № 2 (шкідливі та важкі умови праці — хімічна промисловість, транспорт, середня медична ланка тощо): Чоловіки — у 55 років (при стажі не менше 30 років, з яких не менше 12,5 року за Списком № 2); Жінки — у 55 років (при стажі не менше 25 років, з яких не менше 10 років за Списком № 2).



Пенсії зі зменшенням пенсійного віку для чорнобильців

Учасники ліквідації та громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на зниження загального пенсійного віку (60 років) на 1–13 років залежно від категорії, зони проживання/роботи та тривалості перебування у зоні відчуження.

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Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС: Вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років (тобто вихід на пенсію можливий у 50–55 років або раніше за наявності відповідного періоду роботи в зоні відчуження).

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи: Вік виходу на пенсію зменшується на 1–10 років за умови наявності відповідного цивільного стажу та періоду проживання/роботи на забруднених територіях.



Інші спеціальні категорії

Право на достроковий вихід на пенсію також мають:

Особи з інвалідністю по зору I групи (сліпі) та особи з інвалідністю з дитинства I групи: Чоловіки — у 50 років (стаж не менше 15 років); Жінки — у 40–45 років (стаж не менше 10–15 років).

Хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та диспропорційні карлики: Чоловіки — у 45 років (стаж не менше 20 років); Жінки — у 40 років (стаж не менше 15 років).



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