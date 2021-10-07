"На пенсію не збираюся": Разумков розповів про свої плани після відставки з посади голови Ради

"На пенсію не збираюся": Разумков розповів про свої плани після відставки з посади голови Ради

Разумков сказав, що буде будувати свою команду.

Дмитро Разумков, відставку якого підтримала Верховна Рада 7 жовтня, розповів про свої подальші політичні плани і прокоментував чутки про президентські амбіції.

Про це Дмитро Разумков розказав під час брифінгу після голосування у Раді за його відставку.

"Ще до того, як було ухвалено рішення, я говорив, що буду будувати команду. І всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюся, здоров'я мені дозволяє. Я буду рухатися вперед. Є ті ціннісні речі, які, на жаль, сьогодні не виконані. З багатьох причин, я зараз не хочу на них зупинятися. Але я точно знаю, що ми повинні їх зробити, якщо не вийшло це з посади спікера, вийде з посади нардепа, і думаю, у нас це вийде", - сказав ексспікер парламенту.

На запитання, чи має Разумков президентські амбіції, він відповів: "Ну, президентські вибори поки що не розпочалися. Але раніше всі, що казали: "З голови ВРУ ніхто не ставав президентом". Цей запобіжник ми сьогодні прибрали".

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади.

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