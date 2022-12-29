На передову передали оновлену розробку, яка дозволяє кермувати автівкою вночі без увімкнених фар

Два десятки приладів, розроблені для кермувальників, які рухаються у темряві, відправились на фронт, йдеться в ТСН.

Дніпровські винахідники вдосконалили окуляри нічного бачення, аби бійцям, що переміщують техніку, чи медикам, які евакуюють поранених, не доводилось користуватись фарами. Адже увімкнені вогні там можуть вартувати життя.

Розробники підібрали зручне кріплення окулярів до каски. Передбачили кілька варіантів живлення. Додали вмонтовану інфрачервону підсвітку.

Кажуть, намагались врахувати усі побажання тих, хто чекає на "нічних водіїв". “Ми довго шукали, щоб підходило кріплення і живлення було різноманітним у цих приладів. Далі ми вже переробляли зовнішню підсвітку, яка дозволяє більше освітлювати обочину”, - зазначає розробник приладу Олександр Кузьменко.

“Нічний водій” - це не лише до передової і між позиціями пересуваються хлопці, тому треба побачити. Бо ДРГ є, які стелять засоби мінування, в цей прибор можна побачити”, - пояснює військовий Євген.

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