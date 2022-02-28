На під’їзді до Хмельниччини волонтери просто на трасі підгодовують подорожувальників гарячою їжею

На під’їзді до Хмельниччини волонтери просто на трасі підгодовують подорожувальників гарячою їжею

Свій «пункт» волонтери облаштували плакатом українською та російською мовами: «Пригостіться теплою їжею».

Жінки Хмельниччини, які вимушено залишили своє міста, вирішили, що мусять бути корисними українцям у цей час. Тож наварили великі кастрюлі і навіть бідони супів і борщу, і винесли їх на трасу, де кожен охочий може зупинитись і поїсти.

Такий прояв єднання побачила кореспондентка «Спецкору».

Свій «пункт» волонтери облаштували плакатом українською та російською мовами: «Пригостіться теплою їжею».

«Ми готували, з бабусею. Ми з Хмельницького втекли, тож вирішили людей підкормити. У нас бульйон з лапшою, курячий, борщ, теплий компот, сало і вино», - розповідають господині.

Українці, ви неймовірні! За кадром цього відео я плачу. Бо в мою країну прийшла війна і я вимушена евакуювати найцінніше, нашого із Жекою сина. Але сльози змінюються радістю, через ось це єднання, яке знову по-справжньому нас усіх згуртувало!!! Ми неодмінно переможемо!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!! Опубліковано Юлією Кириенко Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Охочих виявилось чимало, зупиняються ті, хто в дорозі з інших областей.

Недалеко від «польової кухні» саме місцеві облаштовують і блокпост.