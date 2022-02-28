На під’їзді до Хмельниччини волонтери просто на трасі підгодовують подорожувальників гарячою їжею

Свій «пункт» волонтери облаштували плакатом українською та російською мовами: «Пригостіться теплою їжею».
Жінки Хмельниччини, які вимушено залишили своє міста, вирішили, що мусять бути корисними українцям у цей час. Тож наварили великі кастрюлі і навіть бідони супів і борщу, і винесли їх на трасу, де кожен охочий може зупинитись і поїсти.
Такий прояв єднання побачила кореспондентка «Спецкору».
Свій «пункт» волонтери облаштували плакатом українською та російською мовами: «Пригостіться теплою їжею».
«Ми готували, з бабусею. Ми з Хмельницького втекли, тож вирішили людей підкормити. У нас бульйон з лапшою, курячий, борщ, теплий компот, сало і вино», - розповідають господині.
Українці, ви неймовірні! За кадром цього відео я плачу. Бо в мою країну прийшла війна і я вимушена евакуювати найцінніше, нашого із Жекою сина. Але сльози змінюються радістю, через ось це єднання, яке знову по-справжньому нас усіх згуртувало!!! Ми неодмінно переможемо!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!!Опубліковано Юлією Кириенко Понеділок, 28 лютого 2022 р.
Охочих виявилось чимало, зупиняються ті, хто в дорозі з інших областей.
Недалеко від «польової кухні» саме місцеві облаштовують і блокпост.