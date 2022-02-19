На південному сході гримить війна: українське Приазов’я пережило масовану атаку

Окупанти застосовували ствольну артилерію, міномети і навіть танки.

Потужні ворожі обстріли від самої ночі не припиняються вздовж південної ділянки фронту на Донбасі. Стріляють окупанти, застосовуючи і ствольну артилерію, і міномети, і навіть танки. У Волноваському районі під ворожим вогнем знову опинилися цивільні жителі тилового населеного пункту.

Про це йдеться 19 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

У ніч проти 19-го лютого на приазовській ділянці фронту в районі Новотроїцького та Новогнатівки гатили російські 152-міліметрові гаубиці, важкі міномети та щонайменше пара танків. Від початку доби і до ранку лише в околицях Водяного розірвалося понад півтори сотні снарядів.

Українські бійці розповідають, що атака була раптовою і масованою. Від обстрілів постраждав спостережний пункт — ворожий снаряд влучив у дах. 122-міліметрові снаряди падали навколо впродовж години.

Також читайте СБУ назвала зацікавлених в ескалації конфлікту на Донбасі: офіційна заява

“Другий обстріл почався десь о другій годині ночі, пів-другого, десь так. І працювали до третьої години ночі. Потім - знову перекат - і знову обстріл”, - розповідав український військовий на псевдо “Путник”.

Перекатом називають зміну позицій ворожої артилерії. Кожну із трьох хвиль нічної навали у режимі реального часу корегував ворожий безпілотник. Судячи з відстані між вирвами та кількості випущених снарядів - стріляла ціла ворожа артилерійська батарея.

Загалом тут вибухнуло понад шість десятків важких снарядів, частина з них розірвалася мало не впритул до житлових будинків.

У тиловій Миколаївці Волноваського району лише на ранок, коли закінчився артобстріл, люди наважились вийти на вулицю та озирнутися довкола. Біля одного з будинків упало зо шість снарядів. Загалом по селу — понад десять.

Тутешня мешканка бабця Варвара зізнається, що під час обстрілу заповзати під диван навіть не намагалась. Вирву мало не у свій зріст на власному городі побачила зранку. “У вікнах прямо світло стало, таке яке блискавка. І трясе все, двері повідкривалися”, - пригадує вона пережите.

Усвідомивши, що минулося без загиблих та поранених, та порахувавши вирви, сусіди взялися допомагати одне одному. На позиціях українських військових, крім побитої цегли та шиферу, минулося, без втрат.

Новини з фронту: вздовж Південної ділянки фронту від ночі не припиняються потужні обстріли

Читайте також: