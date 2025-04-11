На півдні України лютує негода: снігопад, повалені дерева та ДТП (фото, відео)

Негода на півдні України / © ТСН

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Обірвані дроти, повалені дерева, непроїзні траси і численні аварії. Сніг та буревій накрили південь України. 11 квітня, а на дорогах працює снігоочисна техніка. В Одесі почався такий деревопад, що дивом минулося без потерпілих. А на дорогах Миколаївщини — застрягають «швидкі» та легковики, не кажучи про фури.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

11 квітня, а у Херсоні — зима. У місті ожеледиця, налипання мокрого снігу, поламані дерева та ускладнений рух на дорогах. У квітні туди довелося виводити снігоочисну техніку. Містяни пишуть: подекуди снігу намело одинадцять сантиметрів заввишки.

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Через негоду на трасі Одеса-Мелітополь виникла тягнучка. Загалом на автошляхах допомога рятувальників знадобилися десятку водіям — їхні машини буксували на снігу. Майже дві з половиною тисячі осель у восьми населених пунктах Херсонщини опинились без світла.

А в Одесі вітер такий, що збиває з ніг. За відчуттями — крижаний. Рве дроти та валить дерева. Швидкість- 24 метри за секунду. Зранку до опівдня у середмісті повалило майже два десятки дерев. Через це зупинились трамваї.

На дах одеської пекарні впала велика тополя. Минулось без жертв, бо заклад не встиг відкритися. Працівники саме розкладали свіжу випічку на полиці. Кажуть, гуркіт був такий, що подумали — прильот.

Вулиці міста — спорожніли. Перехожі ховають обличчя у капюшони та кутаються в шарфи. Кажуть — довелося знову дістати з полиць теплі речі, які вже випрали та сховали.

Негода в Україні / © ТСН

Міська влада попереджає про небезпеку. Просить без нагальної потреби не виходити на вулицю та не паркувати автівки під деревами та рекламними щитами. Відучора в посиленому режимі працюють і енергетики. Лагодять мережі та обладнання, що пошкодив буревій.

Мешканці Миколаєва, які вже встигли перевзути свої авто — виїхали на літній гумі і потрапили у заметіль. В результаті — численні ДТП та затори по місту. Міські дороги посипають сіллю та чистять з третьої ранку, але сніг насипає швидше.

За містом — ситуація ще гірша. В снігових заметах застрягли швидкі, бензовози, приватні авто. На дорогах перемети. Сильний сніг, штормовий вітер і мороз — зробили траси в напрямку Одеси та Вознесенська непроїзними.

А ще- тисячі людей залишилися без світла через обриви дротів та аварії на підстанціях. За прогнозами синоптиків, негода на півдні відступить лише завтра. Ближче до ночі вщухне вітер, а вихідними почне повертатися тепло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 19:00 11 квітня. ГУЧНЕ затримання в СБУ! Переговори США та РФ!