На польсько-українському кордоні третю добу кілометрові черги: де найбільше скупчення легковиків

Українці масово повертаються із заробітків додому на свята.
Напруга на польсько-українському кордоні не спадає. Кілометрові черги фіксують уже третю добу.
Про це 25 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Найбільше скупчення легковиків у пункті пропуску "Корчова" - приблизно три сотні. Трохи менше - на "Медиці". Люди проводять у черзі більш як 12 годин. Час до часу водії сигналять на знак протесту, адже прикордонна інфраструктура не надто пристосована до тривалого перебування людей перед пунктом пропуску: немає вбиралень, кафе та смітників.
За прогнозами прикордонників, уже завтра черги поменшають. Але в середині січня, після свят, українці повертатимуться знову на роботу в Європу. І на в’їзд у Польщу знову вишикуються багатокілометрові черги.
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