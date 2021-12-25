На польсько-українському кордоні третю добу кілометрові черги: де найбільше скупчення легковиків

Українці масово повертаються із заробітків додому на свята.

Напруга на польсько-українському кордоні не спадає. Кілометрові черги фіксують уже третю добу.

Про це 25 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найбільше скупчення легковиків у пункті пропуску "Корчова" - приблизно три сотні. Трохи менше - на "Медиці". Люди проводять у черзі більш як 12 годин. Час до часу водії сигналять на знак протесту, адже прикордонна інфраструктура не надто пристосована до тривалого перебування людей перед пунктом пропуску: немає вбиралень, кафе та смітників.

За прогнозами прикордонників, уже завтра черги поменшають. Але в середині січня, після свят, українці повертатимуться знову на роботу в Європу. І на в’їзд у Польщу знову вишикуються багатокілометрові черги.

На кордоні з Польщею третю добу утворюються черги – українці повертаються додому на свята

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