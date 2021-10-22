На Полтавщині зламане дерево вбило дитину: чи є винні та в якому стані інші постраждалі

На Полтавщині зламане дерево вбило дитину: чи є винні та в якому стані інші постраждалі

Шоковані трагедією кременчужани почали самостійно і власним коштом зносити аварійні дерева біля своїх будинків.

У дитсадку Кременчука на Полтавщині дерево впало на двох дітей та виховательку. Чотирирічна дівчинка зазнала тяжкої травми голови. Попри всі зусилля врятувати її медики не змогли.

Про те, чи можна було запобігти трагедії і який стан потерпілого хлопчика і виховательки - 22 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Трагедія трапилась на прогулянковому майданчику групи. Місце, де упало дерево досі огороджено стірчкою, а садок зачинений.

Усе сталося близько опівдня. Вихователі розповідають, на майданчику було 18 вихованців і діти вже поверталися з прогулянки у групи. В цей час раптово налетів вітер. Його поривів не витримав каштан.

"Почувся тріск дерева і під час раптового пориву вітру впала частина дерева на дитячий майданчик. Під час падіння дерева постраждала і наша вихователька - дерево впало на неї разом з дітьми: дівчинкою і хлопчиком. Холпчика зачепило гілками", - пригадує події того дня завідувачка дитсадка Галина Гладенька.

Виховательки, які кинулись визволяти дітей і колегу, самі підняли важкий стовбур. "Швидка" доправила потерпілих до лікарні. У 5-річного хлопчика діагностували перелом ноги зі зміщенням. Його прооперували. Вихователька отримала забої. Життям обох нічого не загрожує. А от врятувати 4-річну дівчинку не вдалось.

"Діагностовано відкриту черепно-мозкова травму, забій головного мозку - такі травми, які зовсім не сумісні із життям. Всі наші реанімаційні заходи їй продовжили життя, я так можу сказати, до сьогоднішнього ранку", - зазначає заступниця головного лікаря Кременчуцької дитячої лікарні Ірин Роман.

Тим часом у дитячому садочку запевняють, що каштан не був аварійним. Твердять, перед навчальним роком і садок, і дерева на його території оглядала спеціальна комісія і підписала акт готовності до прийому дітей. Нині ще одна комісія розслідує, що ж призвело до страшних наслідків.

Новини України: чи можна було запобігти падінню дерева у Кременчуці і в якому стані хлопчик

"Дивились на те, що залишилось від того дерева, бо частково поліція взяла на експертизу. Дерево, на мій погляд, звичайний каштан. Це - не тополя, не береза. Не дуже великий. Це "його величність випадок". Це - моя власна думка. Це не аварійне було (дерево - Ред.), на перший погляд", - зазначає заступник керівника Кременчуцького управляння освіти.

Чи є у цій трагедії винні, чи це - нещасний випадок - з'ясовують у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 137 частиною 2 це неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що потягло тяжкі наслідки. За санкцією статті, за скоєне загрожує як обмеження волі від 3 до 5 років, так і позбавлення на той самий срок", - повідомили в поліції.

Шоковані трагедією кременчужани почали самостійно і власним коштом зносити аварійні дерева біля своїх будинків. Кажуть давно просили місцеву влади навести лад із зеленими насадженнями, однак марно.

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