На Полтавщині діти прийшли до школи, якої юридично не існує: подробиці

На Полтавщині діти прийшли до школи, якої юридично не існує: подробиці

Батьки та вчителі боронять від закриття.

Війна за школу: на Полтавщині, в селі Шепелівка, учні прийшли на свято Першого дзвоника до школи, якої юридично вже не існує. Заклад, як пояснило керівництво громади, оптимізували та закрили. Учням же пропонують учитися в сусідньому місті, обіцяють шкільний автобус. Він уже сьогодні й приїхав. Однак транспорт батьки розвернули й запевнили, що до останнього боронитимуть свою школу, - йшлося 1 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Батьки з короваєм теж віршами говорять, що ще треба вчитися. А далі лунає перший дзвоник, який на цьому шкільному подвір'ї може стати й останнім.

Цю школу батьки та вчителі боронять від закриття. Іще в середині літа на сесії в ТГ виносили питання про закриття закладу. Захищати школу люди їхали автобусом, але зупинила поліція.

Та все ж протести не допомогли. Прийшов наказ, що школи немає. Пояснює, чому не можна зачиняти школу директорка закладу. Свої аргументи і в тутешніх батьків.

Офіційно - це не школа, а філія опорного закладу. Тут учаться до 9 класу. Ось у цьому корпусі старшокласники, а в цьому початківці. Щоправда, цьогоріч у перший клас ніхто не пішов, то вже п'ятикласникам повідомляють, що вони в інший корпус не переходять.

Загалом у школі 31 дитина. Їм учитися пропонують в опорному закладі в Глобине. Возити туди обіцяють шкільним автобусом. Він приїхав і сьогодні, щоби забрати на врочистості до міста.

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У громаді вибір батьків не схвалюють. Утримувати школу в селі, кажуть, і дорого, і якість викладання під питанням. Шепетівським дітям, каже, міське керівництво, на вибір пропонували три школи. І якщо завтра батьки туди не пустять дітей, то звернуться до поліції.

Батьки планують і завтра вести дітей до школи, яка на папері закрита. А, щоби вона офіційно відкрилася, то пишуть відеозвернення до депутатів, аби ті схаменулися.

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