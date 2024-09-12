На Полтавщині дружина священника тричі переїхала дружину померлого військового: подробиці жахливої ДТП

Днями у соцмережах з’явилось відео ДТП, яка сталась у селищі Машівка. На запису можно побачити, як біла автівка збиває двох жінок, які стояли під деревом, ймовірно, когось очікуючи. Автомобіль тричі переїхав жінок, оскільки водійка їхала то вперед, то назад. Одна з жертв аварії померла, інша жінка перебуває у лікарні в тяжкому стані. Водійка, приватна підприємиця, отримала домашній арешт на два місяці.

Як з’ясував ТСН.ua, жінки, які стояли під деревом – нібито сестри. Про це нам повідомило поінформоване джерело у Нацполіції.

"Про жінку, яка була за кермом, попередньо відомо, що вона була тверезою та те, що вона, є, начебто дружиною місцевого священника. Тобто матушкою. Не виключено, що вона переплутала газ з тормозом. За попередньою інформацією, автомобіль був технічно справним", – розповіли нам правоохоронці.

Подробиці трагедії також повідомив ТСН.ua голова селищної ради Сергій Сидоренко.

"Жінка, яка загинула, стояла та чекала матушку, щоб зробити покупки для похорону чоловіка. У неї нещодавно начебто застрелився чоловік, який був військовим. Жінка стояла та чекала матушку, щоб та приїхала та відкрила магазин. Не знаю, що вона планувала купити – труну чи хрест. Матушка була за кермом. Наскільки я чув, жінку та чоловіка поховали в один день", – розповів нам голова села.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі водій автомобіля врізався у візочок з 3-річною дитиною на пішохідному переході. Батько з дитиною переходив дорогу на зелене світло. У дитини закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа.

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