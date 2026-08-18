На Полтавщині ледве не мобілізували росіянина: ТЦК його примітив, а суд заборонив

Росіянина, який мешкає на Полтавщині, поставили на військовий облік, він скасовував його через суд / © ТСН

Реклама

На Полтавщині сталася непересічна історія, якій здивувалися навіть в суді, котрий її розплутував — на військовий облік у якості українського військовозобов’язаного було поставлено громадянина Росії.

Ця ситуація детально описана у рішенні Полтавського окружного адміністративного суда від 7 серпня 2026 року.

Реклама

Як зазначено в документі, який опублікований в Єдиному держреєстрі судових рішень, росіянин, який має офіційне громадянство країни-агресорки та посвідку на проживання в Україні, сам звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії осіб, які внесли його персональні дані до відповідного реєстру військовозобов’язаних.

Реклама

«В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що він не є громадянином України, у зв`язку з чим не підлягає військовому обліку в Україні та не має обов`язку проходження військової служби. Незважаючи на це, відповідач безпідставно взяв позивача на військовий облік, вніс відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» та надав йому статус військовозобов`язаного», — йдеться у рішенні суду про вимоги позивача.

Крім того, у рішенні чітко, без додаткових нюансів, зазначено: «Судом встановлено, що він є громадянином Російської Федерації та перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання від 25.04.2024».

Також у рішенні йдеться про те, що виникла тупікова ситуація: росіянин звертався до відповідних структур з вимогою виключити його з військового обліку, але йому відповідали, що дії з виключення його даних «належать до компетенції адміністратора реєстру і не залежить від волі або повноважень ТЦК». Іншими словами, росіянина поставили на військовий облік на Полтавщині, а виключення назвали «ускладненим процесом».

Не погоджуючись із вищевикладеним, позивач звернувся до суду.

Реклама

Серед іншого у рішенні суду йдеться про наступне: «Суд підкреслює, що відповідно до частини 6 статті 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», військовий обов`язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні».

Резюмуючи, суддя у цьому документі зазначив: «Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що дії відповідача щодо взяття на військовий облік позивача, який не має громадянства України, вчинені всупереч нормам законодавства України, чинного на момент спірних правовідносин, а відтак суд визнає їх протиправними».

Суд постановив зобов’язати уповноважені структури виключити росіянина з військового обліку та стягнути на його користь витрати зі сплати судового збору в сумі 1064,96 грн.

Військовий облік в Україні: як там опинився росіянин

ТСН.ua розшукав на Полтавщині цього громадянина. Ламанаю українською він коротко сказав, що йому треба «зі зрозумілих причин» порадитись, чи коментувати цю ситуацію та уникнув коментування щодо того, як саме він опинився на військовому обліку. За наявною інформацією, цей чоловік заробляє на життя завдяки операціям з нерухомістю.

Реклама

Джерела ТСН.ua у суддівській сфері повідомили нам наступне: «Цей чоловік не перебував фізично там, де його ставили на військовий облік. Висока ймовірність того, що його дані «підтягнулися» до відповідного реєстру під час об’єднання баз даних».

Про високий рівень такої ймовірності каже один з адвокатів — Сергій Старенький, який спеціалізується зокрема і на мобілізаційному законодавстві.

«Обов’язок щодо захисту України є у громадян нашої країни. Згідно Конституції. Щодо іноземців — якщо людина добровільно укладає контракт, то, відповідно, її ставлять на військовий облік. Не виключено, що в даному випадку інформацію про цього чоловіка взяли з його посвідки на проживання. Але згідно законодавства посвідка і громадянство — це не одне й те саме», — каже Сергій Старенький.

Джерела у Силах оборони України додали, що безпосередньо Полтавський обласний ТЦК не коментує вищезазначене судове рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, куди ТЦК має право прийти для перевірки документів у чоловіків. Після гучного випадку на Черкащині, де чоловіки у військовій формі виламали двері у підприємиці, адвокати розповіли про нинішні повноваження ТЦК.

Новини партнерів

Новини партнерів