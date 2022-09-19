На порозі битви за Херсон: американський бригадний генерал спрогнозував подальші поразки Путіна

На півдні ворог затиснутий між силами оборони та правим берегом. Білогорівка біля Лисичанська на Луганщині повністю зачищена від російських окупантів. Напевно, саме тому в Кремлі вирішили дістати з рукава свою заїжджену платівку про терміновий референдум на Луганщині, щоб проголосити її російською територією.

Таку саму схему Росія намагалася провернути на Херсонщині та Харківщині. Чим все закінчилося, світ добре бачить – нищівною поразкою та панічною втечею російських солдатів із поля бою. За інформацією американського Інституту вивчення війни, найближчими тижнями ЗСУ, ймовірно, вдасться звільнити Херсон та весь правий берег Дніпра.

Ну, а в Кремлі заявляють, що у них все йде за планом, а російські пропагандисти вже добалакалися до того, що насправді на Харківщині - то була перемога Москви, а не поразка. Напевно, саме тому продовжують гатити по українській критичній інфраструктурі, вдаривши "Іскандером" по Південноукраїнській АЕС.

Щоб зрозуміти, чого очікувати на фронті, де ще посиплеться оборона ворога та чому в США всерйоз сприймають ядерні погрози Путіна, ТСН.ua поговорив із бригадним генералом у відставці, старшим науковим співробітником Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевіном Раяном.

За словами американського бригадного генерала, українські успіхи на Харківщині говорять нам про дві важливі речі.

По-перше, українські сухопутні війська здатні не лише успішно вести оборонні операції, а й наступальні, для яких потрібні різні сили та навички. Це робить запоруку України вигнати російські війська набагато більш реальною.

По-друге, український успіх у Харкові підтверджує оцінки Заходу про те, що війна погіршила якість і кількість російських сухопутних сил.

"Наступні бої у цій війні, на жаль, будуть більше схожі на ті, що відбуваються під Херсоном, ніж на ті, свідками яких ми були на Харківщині, (тобто, будуть – ред.) повільнішими й кривавішими. Російські війська сконцентровані на Донбасі та півдні. Бойовики "ДНР"/"ЛНР" воюватимуть на "своїй" території. А Путін публічно заявив, що Донбас і Крим є пріоритетними для його "спеціальної військової операції", - вважає Кевін Раян.

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За словами американського генерала, на те, як довго триватиме ця війна і чим вона закінчиться, впливає багато змінних.

"Росія намагається вирішити проблему нестачі підготовлених солдатів-контрактників для ведення бойових дій. Україна повинна нарощувати більшу бойову міць, збільшуючи особовий склад і техніку. Захід має зберегти та збільшити підтримку України. І, перш за все, має бути виключено використання ядерної зброї. На деякі з цих змінних Україна впливати може. А от на деякі - не може", - вважає Кевін Раян.

Найімовірніше, американський генерал мав на увазі ризик використання Путіним ядерної зброї. Напевно, саме тому президент США Джо Байден звернувся до Путіна:

"Не робіть цього. Не робіть цього. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що від часів Другої Світової війни".

Підсумовуючи, Кевін Раян зазначає: президент Зеленський заявив, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою.

"Але він також сказав, що цю війну можна остаточно завершити лише переговорами. Коли почалася ця війна, здавалося, що лише Путін вирішує, коли почнуться переговори. Однак сьогодні це рішення може ухвалити і президент Зеленський. І якось, якимось чином, рішення прийде", - підсумував американський генерал.