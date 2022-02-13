На порозі можливої війни: що відбувається на кордонах, у морі та на дипломатичних переговорах

На порозі можливої війни: що відбувається на кордонах, у морі та на дипломатичних переговорах

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про можливе російське вторгнення до України 16 лютого.

Нові дати можливого нападу. Нові суперзусилля дипломатів. Авіаційний ступор. І спроби українців жити нормальним життям. Такі останні дні на тлі можливого російського військового вторгнення до України.

Про це 13 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Зустріти ворогів не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW! Збройні сили України готові дати відсіч - запевняють міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил.

У всій країні на різних полігонах тривали цього тижня військові навчання. У відповідь на російсько-білоруські - українські почали активну фазу командно-штабного вишколу "Заметіль-22". Танкові підрозділи і протитанкова артилерія також тренувались відбити наступ імовірного противника.

12 лютого на Херсонщині, що межує з окупованим Кримом, за присутності президента відбулися масштабні навчання підрозділів МВС. Готуються не лише до прямого вторгнення ворога, а й до усіх викликів - війни гібридної.

З'явилися повідомлення про можливий напад Росії вже наступної середи, 16 лютого. І хоч попередження такі не вперше, і в Кремлі ці застереження назвали "істерією" - ситуація явно загострилася. Кілька європейських країн, Британія, а також Сполучені Штати закликали своїх громадян негайно залишити Україну. Американці і британці відкликають частину дипломатів, а також військових інструкторів. І цілий раунд термінових переговорів - відбувся ввечері 12 лютого: Байден, Путін, Макрон, Зеленський...

ЦРУ зливає розвіддані журналістам: росіяни можуть почати вторгнення 16 лютого

Чи почнеться кривава бійня в Україні?

Коли замовкає дипломатія, починають говорити гармати. Здається, у Білому домі зрозуміли, що арументи у перемовах з Кремлем вичерпано. І, проаналізувавши дані розвідки, увімкнули зворотний відлік до російського вторгнення до України.

"Воно може початися під час Олімпіади, попри всі припущення, що воно почнеться після Олімпіади… Всі американці, які перебувають в Україні, мають залишити країну в найближчі 24 або 48 годин", - сказав радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван.

Спецслужби США терміново попередили союзників по НАТО, що атака Росії на Україну може розпочатися у середу, 16 лютого. Про це повідомляють німецькі журналісти з видання Spiegel, посилаючись на ЦРУ. Агентство Bloomberg, цитуючи анонімних американських чиновників, називає більш ранню дату - 15 лютого.

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"Якщо Росія вторнеться до України, то все почнеться, найімовірніше, з повітряних бомбардувань та ракетних атак, які будуть вбивати цивільних, не розбираючи їхньої національності. Наземне вторгнення буде включати застосування масивних сил практично без попередження", - заявив радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван.

Державний департамент США наказав виїхати з посольства Сполучених Штатів у Києві всім дипломатам, які не обіймають критично важливих посад.

В посольстві Великої Британії співробітники пакують речі та виїжджають з території дипустанови. Прапори над входом до посольства - зняті.

Посольство Канади в Україні тимчасово переїжджає з Києва до Львова. Те саме робить і посольство Австралії.

Посольство Ізраїлю встигло перед шабатом оголосити про евакуацію дипломатів та їхніх сімей.

Десятки інших країн переконують своїх громадян негайно покинути Україну.

"Ми вирішили закликати всіх італійців в Україні повернутися додому комерційними рейсами і скасувати всі подорожі до України", - сказав міністр закордонних справ Італії Луіджі ді Майо.

"Ми чітко сказали, що всі американці, які залишаються в Україні, мають виїхати зараз", - наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Напередодні світові лідери відкритим текстом переконували російську еліту не робити дурниць і не атакувати України. До Москви завітали аж два британські міністри — закордонних справ та оборони. На заклики до деескалації російський міністр починає відверто клеїти дурня.

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"Не зовсім розуміємо причини цієї напруженості, але вона існує", - заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Напруження відчувається навіть у дипломатичних скандалах. Президент Франції Еммануель Макрон, а ще більше його перекладач, явно недооцінили цинічної ескапади Путіна, який шокував світ цитатою з похабної російської частушки.

"У Києві... кажуть, що це зруйнує їхню країну. Чинний президент нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати. По-іншому не вийде", - сказав президент Росії Володимир Путін.

Жарт про зґвалтування від першої особи Росії красномовно продемонстрував, з ким має справу цивілізований світ. Та головне, Захід раптом усвідомив, що терпіти це - йому несила.

"Якщо Росія буде настільки божевільною, що зробить катастрофічну помилку і вторгнеться у будь-яку частину України, українська армія, у якій 250 тисяч бійців, буде битися. І буде бійня. Це буде катастрофа для Росії, якщо вона вторгнеться", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Дев'ять можливих варіантів військового нападу

План вторгнення вже на столі у Путіна, переконані як в американській, так і у європейських розвідках. І тут же Захід оприлюднює свою детальну обізнаність з ним, що виглядає, як ляпас усій кремлівській секретності. Це, ймовірно, стане додатковим стримувальним фактором для путінських яструбів. Кажуть про дев’ять можливих варіантів військового нападу.

Два найбільш масштабні сценарії передбачають одночасний рух з кількох сторін у східній частині України, щоби оточити найбільш боєздатні українські сили в так званому "котлі". Вторгнення росіяни планують розпочати з нічного обстрілу артилерією та балістичними ракетами середньої дальності.

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Інший варіант наступу - удар з півночі, з боку Білорусі, куди під приводом спільних навчань Росія нагнала рекордну кількість солдатів та техніки. За цим сценарієм російські війська мають захопити Київ упродовж двох діб. Ну, а відповідальних за провокацію, яка стане приводом для війни, білоруський керманич уже призначив.

"Якщо збожеволілі якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію, не будемо воювати, ми не підійшли до цієї війни", - заявив Олександр Лукашенко.

Найближчий табір російських військ, які тренуються разом з білорусами, зовсім поруч з українським кордоном. То до чого ж насправді готується гібридна армія? Ця ділянка кордону вважається ймовірним місцем прориву, якщо, під прикриттям навчань, Кремль все ж таки наважиться дати команду "На Київ!". Але з висоти гелікоптера не видно ознак того, що навчальна війна перетворюється на справжню.

На навчання "Союзна рішучість-2022" Росія зібрала понад 30 тисяч військових. Угруповання підсилене комплексами ППО С-400, які можуть збивати літаки над Києвом просто з білоруської території. Загалом Україну оточує понад 130 тисяч російських солдатів разом із технікою. Все це, за задумом Кремля, має налякати і переконати світ виконувати божевільні умови.

Втім, погода наче глузує з агресора. Небачене у лютому потепління вже зупинило російські танки. Без жодного пострілу. На відеокадрах, які оприлюднила волонтерська спільнота "Інформнапалм", видно, що ворожа бронетехніка застрягла у багнюці поруч з Україною, на навчаннях у Ростовській області. Екскаватор, який марно намагається викопати безпорадні російські панцерники, видовище досить показове.

Звісно, Україна навряд чи зможе відповісти чимось серйозним на ракетні або авіаційні удари, але за ними змушена буде піти піхота. Важко уявити, як. Бо ліворуч і праворуч від асфальту суцільні ліси та болота. І солдати там, на білоруських полігонах, прекрасно усвідомлюють: якщо Кремль все ж таки змусить їх перетнути цю лінію, це для них буде квиток в один кінець.

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Прикордонна розвідка уважно моніторить дії росіян. Російсько-білоруські навчання тривають так близько, що на території України можна навіть почути відлуння артилерійських канонад.

"Російські збройні формування перебувають в близькості від кордону на відстані до 50 кілометрів", - зазначив комендант прикордонної комендатури швидкого реагування, полковник Руслан Ставицький.

"Ми бачимо постійне пересування російських військ. Пересування важкого озброєння, техніки, літаків, а також великої кількості особового складу", - розповів начальник прикордонного загону Антон Квятковський.

Проте ознак підготовки до прориву кордону прикордонники не бачать.

"Поки що ми цього не бачимо, працює прикордонна розвідка, на цей час ми таких фактів не маємо", - зазначив Антон Квятковський.

Що відбувається на Чорному морі

На півдні України ситуація більш тривожна. Росія перекидає в Чорне море великі десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів. На борту цих кораблів, за даними аналітиків Мінборони України, може бути близько тисячі морських піхотинців та 100 одиниць бронетехніки. Іншими словами, повноцінна батальйонно-тактична група, яка здатна десантуватися в прибережній зоні та захопити плацдарм - для подальшого вторгнення.

Кораблі Чорноморського флоту спроможні дістати своїми ракетами цілі в Одесі, навіть не виходячи з Севастополя.

Але врешті далі йти доведеться суходолом, і те, що легкої екскурсії не вийде, в Кремлі добре усвідомлююють. Тому МЗС Росії оголошує свій черговий ультиматум. Вимагає, аби українці віддали назад тисячі тонн оборонного озброєння, яке отримали за останній місяць від союзників.

Цього разу ультиматум Путіна - сигнал для партнерів України, що, хоча б у цьому, вони зробили все вчасно і правильно. І тонни наданої за останій місяць військової допомоги загальмували чергову спробу Кремля знищити Україну. Та і тисячі україців, що, замість сірників і солі купують набої і записуються до територіальної оборони, не додають натхнення російським солдатам, які навряд чи готові вмирати за Путіна на чужій землі.