На порозі війни: як США та Британія активізували військову допомогу Україні та чому це не хоче робити Німеччина

На порозі війни: як США та Британія активізували військову допомогу Україні та чому це не хоче робити Німеччина

Британія, крім надання військової допомоги, заявила про новий формат співпраці з Україною та Польщею.

Уряд Великої Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною.

"Російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України. Як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва", - ідеться в офіційному повідомленні британського уряду.

Москва, звісно, все спростовує. Але подібні дані має і американська розвідка, повідомив CNN з посиланням на свої джерела і Білий дім.

"Ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи знизити витрати на тривалу затяжну війну. Це включає... як створення дружнього уряду, так і використання шпигунських агенцій для розхитування ситуації", – сказало джерело CNN.

І британці серйозно налаштовані зробити все, аби цього не сталося. Оборонна, але дуже потужна зброя - неочікуваний подарунок цього тижня Україна отримали з Лондона. Це протитанкова ракета, якій немає аналогів. Вона може знищити танк, навіть не влучивши в нього, а пролетівши над ним. Відтепер, завдяки Британії російський танковий прорив перестає бути загрозою.

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Але навіть після цього в Росії нікуди не зникло бажання покінчити з незалежною Україною. Про це 23 січня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Поки дипломати шукали шляхи примирення, агресор щільніше стискав кільце навколо України. Безпрецедентна кількість ворожої техніки на кордонах під акомпанемент закликів російських парламентаріїв.

"За перемогу Росії у новій війні! У Росії мають бути західні кордони такі самі, як були у Радянського Союзу на 1 січня 90-го року. Це буде наш останній та рішучий бій", - заявив керівник фракції ЛДПР у Держдумі РФ Володимир Жириновський.

Росія готова до війни, варто лише піднести сірника. Із боку Білорусі під прикриттям спільних навчань "Союзна рішучість" російські війська вишикувалися менш ніж за 200 кілометрів від Києва, якщо по прямій. У Білорусі вже розгорнуті російські комплекси "Ураган" та С-400. А з Далекого Сходу на Захід ешелони перекидають наступальну зброю. Нещодавно в Кремлі запевняли, що не будуть нападати на Україну. І ось телепропагандисти відкрито погрожують вторгненням та навіть називають час, коли це станеться.

"Я абсолютно переконаний, що бійка попереду неминуча. Щойно Україна здійснить військову провокацію, вона можлива у дні Олімпіади, Росія має миттєво здійснити комплекс заходів реагування, результатом яких має стати нова геополітична ситуація в Європі", - сказав російський пропагандист Ігор Коротченко.

Справді, рішення розпочати нову війну в Європі очільник Кремля може ухвалити будь-якої миті.

"За багатьма ознаками, це людина неадекватна. Взагалі війни ніхто не хоче, окрім групи божевільних навколо Путіна. Це так звана мобілізаційна група. Лідер цього угруповання Патрушев, її активні члени це Ковальчук, Сечин, Бортников", - каже російський учений, публіцист, колишній член Координаційної ради російської опозиції Андрій Піонтковський.

Микола Патрушев - секретар Ради безпеки РФ. Юрій Ковальчук - основний акціонер банку "Россия". Ігор Сечин - голова нафтогазової компанії "Роснефть". Олександр Бортников - директор ФСБ РФ.

"Вони вважають, у них є місія, взяття реваншу за поразку Росії, ну така ж місія, яку хотів Гітлер брати, вони навчаються у Гітлера у всьому", - говорить Піонтковський.

Дедалі більше аналітиків порівнюють нинішню геополітичну кризу із ситуацією перед Другою світовою. Тоді європейці, аби умиротворити Гітлера, віддали на поталу нацистам Чехословаччину. Але сьогодні, схоже, Захід зрозумів - агресора треба зупиняти на старті. І ось перший переконливий сигнал Кремлю - можливо, найгучніший за попередні вісім років. Потужний транспортник C-17 сідає на бетонку Бориспільського аеропорту. На борту з написом "Королівські Повітряні Сили" - контейнери з найсучаснішою протитанковою зброєю.

"Наша хата не з краю!", - каже заступник військового аташе Великої Британії з питань оборони Тімофі Вайт-Бойкот.

Зброя проти російських танків: канал постачання озброєння Києву союзники називають "ленд-лізом"

Цим українським прислів'ям заступник британського аташе з питань оборони пояснив усі наміри Лондона перейти від слів до діла. Літаки зробили шість рейсів. Як видно з характерної форми контейнерів, усередині - найсучасніші системи N-LAW. Дві тисячі протитанкових ракет для українських військових. У російських танків немає шансу проти такої зброї.

"Як офіцер-танкіст, "мазута", як кажуть військові, можу сказати, що це цілковито оборонна зброя для стримування противника. Як командир танка, я б особисто дуже нервувався, якби зустрівся на болі бою з такою зброєю", - говорить Тімофі Вайт-Бойкот.

N-LAW неймовірно ефективна в міських боях. На відміну од "Джавеліна" або "Стугни", стріляє навіть із закритого приміщення. Але головний секрет британської зброї - конструкція ракети. Щоби вразити танк, не потрібне пряме влучання. Ракета пролітає над баштою. Лазерний давач фіксує ціль, а магнітний - спрацьовує на метал. Бойова частина викидає кумулятивний струмінь зі швидкістю десять тисяч метрів за секунду. Він пропалює броню, підриває розігріті гази всередині танка, і броньовану машину розриває на шматки.

Заступник міністра оборони України, який зустрічав вантаж, переконує: стріляти з такого комплексу не складніше, аніж тиснути на кнопки смартфона.

"Якщо це про українських воїнів, які це будуть застосовувати, ми говоримо про дні. Ви користуєтесь смартфоном, так він і буде в руках наших воїнів… За принципом зробив постріл і забув. Ефект гарантований", - сказав Анатолій Петренко, до 21 січня 2022 року заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Британський приклад, наче проорав багаторічну греблю нерішучості інших союзників по НАТО. Країни Балтії офіційно повідомили - за дозволом США, вони в найкоротші строки нададуть Україні легендарні ракети "Стінґер". Їх називають ручними системами протиповітряної оборони.

А в американському Сенаті пропонують створити постійний канал військової допомоги, який допоможе українцям чинити опір агресії. Агресора сенатори порівнюють із нацистами, канал називають "ленд-лізом" - як у часи Другої світової.

"Двопартійний законопроєкт називається "Закон про ленд-ліз для оборони української демократії", він має забезпечити українську армію тією зброєю, яка їй потрібна для стримування агресії, і, в разі потреби, для відбиття російського вторгнення. Ті, хто вчив історію, пам’ятають значення ленд-лізу під час Другої Світової. 30 мільярдів доларів у вигляді матеріальної помочі допомогли Британії та іншим союзникам розбити нацистську Німеччину", - зазначив американський сенатор Джон Корнін.

Американський "ленд-ліз" фактично запрацював уже цього тижня, до офіційного ухвалення закону. Після британських літаків, у Борисполі приземлився американський і вивантажив 90 тонн боєприпасів.

Найближчим часом в українській армії з’являться гелікоптери Мі-8 та Мі-17, які Америка свого часу закупила для Афганістану.

Канада надає 120 мільйонів канадських доларів на підтримку української оборони.

Навіть маленька Данія робить свій внесок - 22 мільйони євро для захисту України.

Допомагають зброєю навіть ті країни, де російський капітал почувається, як удома. Чехія заявила про готовність надати для українського війська найдефіцитніші боєприпаси - снаряди калібром 152 міліметри.

Президент Ердоган пропонує Туреччину для посередництва.

Президент Азербайджану Алієв, що тільки-но втер носа росіянам у Карабаху, прибуває до Києва.

Несподівані геополітичні трансформації відбуваються просто на наших очах, але геть не так, як цього хоче Росія.

Британія анонсує створення Союзу - з Польщею та Україною. За збігом саме в цей час президенти Польщі та України зустрічаються віч-на-віч.

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"Цього тижня Британія анонсувала новий пакет заходів із підготовки, підтримки та постачання оборонної зброї для України. Ми також розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною", - сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Британські літаки, які доправляли зброю до України, оминали територію Німеччини. І хоча Берлін каже, що британці навіть не зверталися за дозволом щодо транзиту через німецький повітряний простір, зроблений екіпажами величезний гак виглядає на карті, як диплопатичний ляпас нерішучим союзникам. Берлін відмовляється постачати зброю Україні й забороняє це робити іншим країнам, які хочуть надати Києву озброєння німецького виробництва.

"Кримський півострів пішов і ніколи не повернеться - і це факт. Насправді Путін просто хоче поваги. О, Боже мій, для нас виявити трохи поваги – це ж нічого не вартує! Тож краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може, і заслуговує", - сказав командувач Військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах.

Після зізнання в теплих почуттях до Путіна він одразу подав у відставку. Офіційний Берлін змушений вибачатися перед Україною.

Утім, енергетична залежність Німеччини від Росії заважає сформувати єдиний антипутінський фронт і дає зелене світло агресору.

Але минулий тиждень - точно став рубіконом. Путін точно пробив поріг чутливості НАТО. Навіть попри позицію Берліна, відтепер колективний Захід вважає російське ударне угруповання загрозою не тільки Україні, а й існуванню всього вільного світу.